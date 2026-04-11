Muere un hombre de 42 años en una pelea en una discoteca de Barbate

Un varón de 42 años ha fallecido en la madrugada de este sábado en una discoteca de Barbate (Cádiz), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Los hechos han ocurrido sobre las 4:00 horas en un local de ocio nocturno situado en las inmediaciones del Paseo Marítimo, en la calle Delfín.

Un detenido por la agresión

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ya ha procedido a la detención de una persona por su presunta relación con los hechos. Las primeras pesquisas apuntan a que la muerte podría estar relacionada con una pelea, ya que el cuerpo presentaba heridas compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso de la propia Guardia Civil alertando de la presencia de un hombre inconsciente en el local. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Instituto Armado y de los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

A su llegada, los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón. Al certificar que se trataba de una muerte no natural, se activó el protocolo judicial. La causa, que ha sido declarada secreta, está en manos del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.