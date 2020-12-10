Cómo hacer para que tu pascuero no muera después de Navidad

Se acaba la Navidad y con ella se marchan los adornos navideños, sin embargo, uno de los productos típicos de estas fiesta sí que permanecen en los hogares. Nos referimos a los pascueros. Es uno de los regalos más típicos que se hacen por estas fechas. Los jardines de las ciudades se decoran con esta planta tan llamativa y las floristerías y centros comerciales la venden en grandes cantidades. Es raro el hogar que en esta época del año no haya estado decorada con esta planta cuya flor es muy llamativa. La tradición dice que el pascuero para que traiga suerte y dure mucho en el tiempo debe ser regalado.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la flor se seca y se cae y muchas personas creen que la planta ha muerto. Ni muchos menos, la planta sigue viva y hay que cuidarla, para ello hay que seguir unos pasos muy sencillos.

origen

La Flor de Pascua, cuyo nombre original es Poinsetia y conocida tradicionalmente como "Pascuero" es originaria de México y cuyo significado quiere decir "la más bella". Es la planta más comprada y que más se regala en la época navideña, pero no todo el mundo sabe como conservarla. Por ello te damos una serie de pautas para que la puedas conservar durante más tiempo y que incluso te pueda durar de una Navidad a otra.

COMO ELEGIRLA

A la hora de acudir a un vivero o una floristería para adquirir tu pascuero fíjate en que las llamativas hojas de colo rojo que adornan la planta estén un poco verdes, eso querrá decir que la planta es joven y por lo tanto viene mejor conservada. La planta también cuenta con una serie de florecillas en el corazón de las hojas que no deben estar demasiado maduras.

Pascuero flor de navidad El pascuero adorna los hogares en estas fechas

CONSERVACIÓN

El pascuero se puede ubicar dentro o fuera de casa pero con una serie de condiciones. Hay que evitar las corrientes de aire directas y que le dé el sol de manera directa. Se conservan perfectamente en temperaturas desde -2 º y hasta los 22 º. Uno de los principales motivos de que el pascuero tenga poca vida es que cuando se adquiere en una gran superficie con calefacción es que una vez que lo trasladamos y cambia de temperatura, la planta sufre y se deteriora. Por ello es recomendable adquirirla en establecimientos al aire libre.

RIEGO

Es una planta que no requiere de demasiada agua. Con regarla una vez en semana es suficiente. A la hora de regarla hay que hacerlo por la raíz. Para ello es necesario poner un poco de agua en un recipiente debajo de la maceta. El riego es fundamental porque la mayoría de las plantas muere por exceso de agua.

Stars for Europe El riego es un fáctor muy importante

DURACIÓN

Para que la planta tenga una mayor duración es necesario trasplantarla a un tiesto de mayor capacidad e incluso si se tiene disponibilidad se puede trasplantar a un jardín o un lugar abierto. El pascuero en realidad es un árbol que puede llegar a los 5 metros de altitud. Una vez que lo hemos trasplantado es necesario añadirle un poco de abono fertilizante para que la conservación sea la ideal.

Con la llegada de la primavera, la flor de Pascua comienza a mostrar signos de actividad. Según recomiendan desde Stars for Europe “conviene en primavera podar los tallos para favorecer nuevos brotes, trasplantarla a un sustrato fresco y aireado y empezar a incrementar poco a poco la frecuencia de los riegos”. A diferencia del invierno, en esta fase la planta agradece recibir fertilizante de manera semanal, lo que fortalecerá sus raíces y estimulará la aparición de nuevas hojas.

Stars for Europe A partir de primavera hay que tener especialmente cuidado

No obstante, recuerdan que cuando las temperaturas nocturnas superan los 10 grados, se puede trasladar al exterior, preferiblemente a un balcón o terraza en semisombra, donde encontrará las condiciones idóneas para recuperar vigor y mantenerse sana durante todo el verano: “En caso de que la planta se encuentre en maceta con plato, conviene retirar cualquier resto de agua que quede tras unos 15 minutos para evitar que se encharque”, han destacado los expertos. Durante el verano también resulta importante situarla en un espacio ventilado, pero protegido de corrientes fuertes y de la exposición directa al sol", explican desde Stars for Europe

recuperar la flor

Con el paso de las semanas la flor se marchitará y se caerá. Con los cuidados ya explicados, la planta seguirá en perfecto estado, pero no será suficiente para que vuelva a brotar la flor roja. La flor empieza a germinar a finales de septiembre, es justo en esa época cuando debes de ir sometiendo a la planta a sesiones de oscuridad de entre 12 y 14 horas y colocar el pascuero en lugar fresco y seco. De esta manera, serás capaz de lograr que el pascuero recupere su característica flor roja.