Almuñécar se especializa en la poda del aguacate con un nuevo taller formativo

El municipio de Almuñécar acogerá un taller práctico sobre la poda del aguacate los próximos 26 y 27 de marzo. La formación ha sido organizada por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) en colaboración con el consistorio sexitano, según ha informado Carlos Ferrón, concejal de Agricultura.

La actividad se desarrollará en el salón de Plenos de la Casa de la Cultura en horario de 9:00 a 14:00 horas. Con una duración total de 10 horas formativas, el taller está dirigido especialmente a agricultores y profesionales del sector y abordará contenidos como los fundamentos y técnicas de poda, el manejo de herramientas y la realización de prácticas en campo.

Una oportunidad para el sector local

La presencia de IFAPA en Almuñécar para impartir este taller es una excelente oportunidad para nuestros agricultores" Carlos Ferrón Concejal de Agricultura

Carlos Ferrón ha destacado la importancia de que este tipo de iniciativas se desarrollen en el municipio. "La presencia de IFAPA en Almuñécar para impartir este taller es una excelente oportunidad para nuestros agricultores, que podrán acceder a formación especializada sin necesidad de desplazarse fuera del municipio", ha señalado.

Asimismo, el concejal ha subrayado el compromiso del gobierno local para seguir mejorando el tejido agrícola del municipio: "Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para la puesta en marcha de iniciativas como esta, que contribuyen a mejorar la formación y la competitividad de nuestro sector agrícola".

Las personas interesadas en participar en el taller pueden obtener más información e inscribirse a través del código QR disponible en el cartel del curso.