El Mirall de l'Església 13 de junio de 2026

Hoy ponemos rumbo a la Catedral de Mallorca, en un año muy especial, el Año Gaudí, Nos acompaña Andreu Villalonga, historiador y director de la Cátedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura30:00 min escucha

