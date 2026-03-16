Dos personas heridas en una colisión de coche y moto en la capital hispalense
El accidente se ha producido en Ronda de Capuchinos de Sevilla y ha movilizado a los servicios de emergencias y a la Policía Local
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Dos personas han resultado heridas en la mañana de este lunes, 16 de marzo, como consecuencia de un accidente de tráfico en la Ronda de Capuchinos de Sevilla. En el siniestro se han visto involucrados un turismo y una motocicleta, que han colisionado por causas que aún se investigan.
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha comunicado que el aviso del incidente se recibió sobre las 7:00 horas. El punto exacto del suceso ha sido a la altura de la Avenida de la Cruz Roja.
Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de los servicios sanitarios del 061 y de la Policía Local. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de las personas heridas.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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