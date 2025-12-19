Fundación Unicaja lanza sus Campus 2026 con una oferta de casi 7.000 plazas

La Fundación Unicaja ha abierto el plazo de inscripción para sus populares Campus 2026, que este año ofrecen casi 7.000 plazas para niños y jóvenes. Bajo el lema ‘Activa tu modo vacaciONes’, la nueva edición estrena actividades acuáticas y de animación, además de innovadores talleres de inteligencia artificial.

Siete campamentos para todos los gustos

La oferta incluye siete campamentos temáticos. El Campus Nieve (Granada) dispone de un centenar de plazas para esquí y snowboard del 22 al 26 de febrero. A este le siguen el Campus Sabinillas (Málaga), uno de los más grandes de España; el Campus Ronda (Málaga), con actividades multiaventura; el Campus Baloncesto (Málaga), con entrenadores del Unicaja Baloncesto y visitas de jugadores; y el Campus Náutico (Cádiz), centrado en deportes como surf y vela.

Completan la programación el English Camp, para una inmersión lingüística con profesores nativos, y el Tech&Play Camp, que combina tecnología y videojuegos, ambos en Ronda. Las inscripciones se pueden realizar desde este jueves a través de la página web de la Fundación Unicaja.

Para esta edición, la fundación ha realizado una destacada inversión en las instalaciones. Se han mejorado las zonas acuáticas y el circuito vial del Campus Ronda, renovado las zonas deportivas en Sabinillas y ampliado el parque multiaventura del Campus Baloncesto.

Desde la Fundación Unicaja califican su programa como "la gama de campamentos más completa de Andalucía que combinan la práctica deportiva, el aprendizaje de idiomas y el fomento de hábitos saludables".

La gama de campamentos más completa de Andalucía que combinan la práctica deportiva, el aprendizaje de idiomas y el fomento de hábitos saludables"

Creación de empleo y compromiso medioambiental

La institución mantiene su compromiso con el entorno a través de la tercera edición de la iniciativa ‘Un niñ@, un árbol’. Este proyecto, que busca concienciar a los jóvenes sobre la protección del medio ambiente, promoverá la plantación de un árbol por cada participante. Gracias a esta acción, el año pasado se plantaron 6.796 árboles en seis localidades malagueñas y en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El desarrollo de los Campus representa también un importante impulso para el empleo joven en la región. La organización genera una oferta de más de un millar de puestos de trabajo, y para más del 20 % del personal supone su primer empleo. Además, la celebración de los campamentos implica la contratación de medio centenar de empresas proveedoras del tejido industrial andaluz.