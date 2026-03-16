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El PSOE afianza su hegemonía en El Bierzo (León) y tiñe de rojo el mapa comarcal

Los socialistas se imponen en la mayoría de municipios, incluida la capital Ponferrada, en una jornada electoral que deja a la comarca con la mitad de procuradores

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Jacobo Casas

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Ponferrada - Publicado el

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