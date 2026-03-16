Cuerpo Libre, el método para adelgazar con una sonrisa que triunfa en León

Isabel Artero, directora del centro de salud y belleza Cuerpo Libre, ha explicado en el programa “Mediodía en COPE León” las claves de su método de adelgazamiento, que acumula ya 25 años de experiencia. Su objetivo, como ha contado a Esther Peñalba Aller, es ayudar a "adelgazar con una sonrisa", garantizando un proceso amable y efectivo para mejorar la salud y rebajar el peso.

Un tratamiento personalizado: la base del éxito

Cuerpo Libre ha tratado a miles de personas muy diferentes, desde niños de 8 años hasta adultos de 90, tanto hombres como mujeres. Según Artero, el secreto es que "es un tratamiento personalizado, hecho a medida para cada persona, que es fundamental". La personalización permite abordar cada caso de forma única, ya sea para perder 30 kilos o para tratar problemas de volumen o celulitis. "Cada persona es un mundo y eso es lo que hacemos, personalizar, diagnosticar y dar solución", ha afirmado.

La clave: estabilizar para no volver a engordar

El método se divide en dos etapas. La primera es adelgazar hasta alcanzar el objetivo. La segunda, crucial, es estabilizar y reafirmar para evitar tanto la flacidez como el temido efecto rebote. Isabel Artero es contundente al respecto: "De nada te sirve perder kilos y a la vuelta de la esquina lo vuelves a recuperar, incluso más de lo que has perdido, que eso es lo que suele pasar".

De nada te sirve perder kilos y a la vuelta de la esquina lo vuelves a recuperar" Isabel Artero Directora del centro de salud y belleza Cuerpo Libre

La confianza en el método es tal que, al finalizar, ofrecen seis meses de mantenimiento gratuito. Durante este periodo, los clientes acuden dos veces al mes para pesarse y medirse, comprobando que el peso "se ha quedado ahí y se ha estabilizado por completo". Artero ha señalado que esto es a veces "lo más difícil de creer", pero ha garantizado que "en Cuerpo Libre, se mantienen".

Garantía médica y un voto de confianza

Muchos pacientes llegan escépticos tras haber probado otras soluciones sin éxito. "Vienen hartos, vienen cansados, diciendo: 'es que me han prometido tantas veces que iba a adelgazar y no lo he conseguido, que tiro la toalla'", ha explicado Artero. Ante esta situación, ella siempre les pide lo mismo: "corred un tupido velo de lo que habéis hecho hasta ahora y solo os pido un voto de confianza en Cuerpo Libre".

Solo os pido un voto de confianza en Cuerpo Libre" Isabel Artero Directora del centro de salud y belleza Cuerpo Libre

La directora del centro ha recordado que el sobrepeso no es solo una cuestión estética. "El problema es que no la puedes tirar [la toalla] porque estamos hablando de salud, es lo más importante", ha subrayado, calificando los kilos de más como una enfermedad a la que "hay que enfrentarse y eliminarla".

El tratamiento no tiene ningún efecto secundario y cuenta con el respaldo de un gabinete médico que lo supervisa de principio a fin, lo que permite que lo realicen personas con diversas patologías. "Duermo muy tranquila porque sé que no puedo hacer ningún tipo de avería", ha asegurado Artero. De hecho, ha añadido que muchos pacientes con colesterol, diabetes o hipertensión ven cómo sus analíticas mejoran, y que incluso reciben pacientes "recomendados por sus propios médicos".

Para quienes deseen conocer el método, el centro Cuerpo Libre se encuentra en la calle Alfonso V, número 2, sexto B, en León. El primer paso es solicitar una cita previa llamando al 987 22 59 00. Además, los oyentes que acudan de parte de Esther de COPE obtendrán un 20% de descuento en el tratamiento.