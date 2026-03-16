Los bomberos de Narón entregan 27.912 euros a la asociación Mi Princesa Rett, recaudados con el calendario solidario "El Océano de Julieta"

La Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros Narón ha hecho entrega de un cheque por valor de 27.912,59 euros a la Asociación Mi Princesa Rett, una cantidad recaudada gracias a la venta del calendario solidario "O Océano de Julieta" y a los donativos recibidos durante la campaña.

El emotivo acto de entrega tuvo lugar hace unos días en las instalaciones del Parque de Bombeiros de Narón y contó con la presencia de Julieta, la niña protagonista del calendario, acompañada por su madre, Lucía.

Al evento asistieron también la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; el jefe en funciones de los Bomberos de Narón, Adrián Fraga; el presidente de la ADC Bombeiros Narón, Luís García; y Carlos Doval, miembro de la asociación e impulsor de la iniciativa, además de varios efectivos del cuerpo de bomberos.

Durante el acto, Luís García quiso agradecer expresamente la colaboración de Noelia Soto, autora de las fotografías del calendario, y a la imprenta Sacauntos por el esfuerzo realizado para atender la alta demanda de ejemplares.

García puso en valor el trabajo de Carlos Doval como precursor del proyecto y agradeció el apoyo de los establecimientos colaboradores, de todas las personas que adquirieron el calendario y de sus propios compañeros, "que contribuyeron a hacer realidad este proyecto solidario".

Por su parte, Adrián Fraga destacó la solidaridad de los integrantes del cuerpo de bomberos y subrayó que iniciativas como esta ponen en valor el servicio público. "Daremos siempre lo mejor de nosotros para los vecinos y vecinas de Narón y también allí donde la gente nos necesite, ya sea en la DANA de Valencia, en los incendios forestales de Ourense o apoyando causas tan importantes como la de Julieta", señaló.

Para cerrar el acto, Lucía, la madre de Julieta, quiso transmitir su profundo agradecimiento a la Asociación Deportiva e Cultural Bombeiros Narón, a los profesionales del parque y a todas las personas que hicieron posible esta iniciativa.

La madre de la pequeña destacó que el apoyo recibido no solo supone una importante ayuda económica para avanzar en la investigación del síndrome de Rett, sino también "un enorme impulso emocional para las familias que conviven con esta enfermedad, demostrando que la solidaridad puede transformar realidades y crear esperanza".