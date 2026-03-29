Te revelamos los tres errores capitales que impiden perder barriga aunque entrenes a diario

El preparador físico Javi Peña ha abordado una de las frustraciones más comunes para quienes buscan mejorar su forma física: la incapacidad de eliminar la grasa abdominal a pesar de entrenar y comer de manera saludable. El experto se ha centrado en aquellas personas que, sintiéndose estancadas, se preguntan: "¿Por qué entreno, como bien, descanso y la barriga no se va?".

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Peña ha desvelado que la respuesta no está en la falta de voluntad, sino en una serie de errores muy extendidos que impiden alcanzar los resultados deseados. Para arrojar luz sobre este problema, ha identificado tres fallos fundamentales en los que la mayoría de la gente suele caer.

Error 1: Obsesionarse con el cardio

El primer error común es centrarse exclusivamente en el ejercicio cardiovascular. Según el preparador, "la grasa no se pierde de forma localizada, es decir, se pierde de manera general". Abusar del cardio sin un complemento de fuerza puede provocar que, tras perder peso, el cuerpo se vea más flácido por la pérdida de masa muscular. La solución, insiste, es "entrenar a fuerza y complementarlo con ese cardio".

Error 2: Comer sano, pero sin medida

Otro fallo habitual es pensar que por comer sano se puede hacer en cualquier cantidad. Peña advierte que, aunque los alimentos sean saludables, las porciones descontroladas impiden adelgazar. La clave reside en conseguir un déficit calórico, lo que significa "gastar más calorías de las que consumimos". Una tostada con aguacate y frutos secos es sana, pero su aporte calórico debe ser coherente con el objetivo de pérdida de peso.

Error 3: El enemigo invisible: estrés y mal descanso

Para Javi Peña, el error más determinante y a menudo ignorado es el tándem formado por el estrés y la falta de un descanso de calidad. Un mal descanso y un ritmo de vida acelerado tienen un impacto directo en el organismo, que reacciona de la peor manera posible ante los intentos de mejorar físicamente.

Cuando nos encontramos estresados, el cuerpo retiene mucha más grasa" Javi Peña Preparador Físico

El experto explica que el estrés provoca que el cuerpo "retenga mucha más grasa" y cueste más perder peso, además de generar "esos atracones que, por el estrés, nos ocasiona alimentarnos muchísimo más". A esto se suma un descanso insuficiente o de mala calidad, a menudo afectado por hábitos como el uso del móvil antes de dormir. Dormir entre siete y ocho horas diarias es fundamental.

No existen milagros ni pastillas mágicas, solo los beneficios de un estilo de vida activo y equilibrado a nivel físico y mental" Javi Peña Preparador Físico de COPE Málaga

Peña concluye que el estancamiento no se debe a la falta de esfuerzo, sino a la desinformación. "No significa que no sepamos qué hacer o que no tengamos fuerza de voluntad, simplemente que nadie nos ha explicado cómo va esto", afirma. Al corregir estos fallos y entender el proceso, los resultados llegan. No existen milagros ni pastillas mágicas, solo los beneficios de un estilo de vida activo y equilibrado a nivel físico y mental.