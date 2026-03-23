COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Qué tiempo hará en Málaga en Semana Santa: "De las situaciones más complejas"

La provincia encara unos días de estabilidad, previos a un fin de semana marcado por la incertidumbre meteorológica

Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada recorren las calles de la capital malagueña durante su estación de penitencia, a 14 de abril de 2025, en Málaga
00:00
Descargar

Qué tiempo hará en Málaga en Semana Santa

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

2 min lectura3:22 min escucha

A tan solo seis días del comienzo de la Semana Santa de 2026, la provincia de Málaga encara las jornadas previas con una notable estabilidad meteorológica. Según las previsiones, los próximos días estarán marcados por la ausencia de precipitaciones importantes y temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para estas fechas. Esta situación, acompañada de un flujo de levante moderado, se mantendrá previsiblemente hasta el Viernes de Dolores.

Incertidumbre para el inicio de la Semana SANTA

A partir del fin de semana, el panorama meteorológico cambia y se llena de incertidumbre. Así lo ha explicado en declaraciones a COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, quien apunta al descuelgue de una depresión aislada en niveles altos (DANA) por el Mediterráneo como el escenario más probable. La trayectoria final de esta DANA será la que determine el tiempo que hará en la provincia durante los primeros días de la Semana Santa.

Dependiendo de su grado de acercamiento, podemos tener un tiempo u otro"

Jesús Riesco

Director del Centro Meteorológico de Málaga

La evolución de esta DANA es lo que hace que la predicción sea especialmente difícil. "Este tipo de situaciones es de las más complejas para un modelo numérico", ha señalado Riesco. Un pequeño desvío en su ruta puede alterar por completo el pronóstico para Málaga, ya que, como precisa el experto, "dependiendo de su grado de acercamiento, podemos tener un tiempo u otro". Una desviación de solo 100 kilómetros podría dejar a la provincia fuera de su influencia o, por el contrario, situarla en el centro de la inestabilidad.

El escenario más probable A FECHA DEHOY

A pesar de la complejidad, el escenario más probable a día de hoy es que la DANA se sitúe finalmente sobre el norte de África, mientras un anticiclón de bloqueo afecta al resto de la península. De cumplirse este pronóstico, el fenómeno no afectaría a la provincia de Málaga y, por tanto, no traería las temidas lluvias.

Sin embargo, el propio Riesco advierte de que un ligero cambio en la evolución de la DANA podría traer "levante y la inestabilidad" a la provincia. Por este motivo, aunque el pronóstico más probable para el comienzo de la Semana Santa es de tiempo estable, el escenario de inestabilidad no está, en absoluto, descartado. Habrá que esperar a los próximos días para conocer con mayor certeza cómo evolucionará la situación, especialmente de cara al Miércoles Santo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 23 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking