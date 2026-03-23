Qué tiempo hará en Málaga en Semana Santa: "De las situaciones más complejas"

A tan solo seis días del comienzo de la Semana Santa de 2026, la provincia de Málaga encara las jornadas previas con una notable estabilidad meteorológica. Según las previsiones, los próximos días estarán marcados por la ausencia de precipitaciones importantes y temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para estas fechas. Esta situación, acompañada de un flujo de levante moderado, se mantendrá previsiblemente hasta el Viernes de Dolores.

Incertidumbre para el inicio de la Semana SANTA

A partir del fin de semana, el panorama meteorológico cambia y se llena de incertidumbre. Así lo ha explicado en declaraciones a COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, quien apunta al descuelgue de una depresión aislada en niveles altos (DANA) por el Mediterráneo como el escenario más probable. La trayectoria final de esta DANA será la que determine el tiempo que hará en la provincia durante los primeros días de la Semana Santa.

Dependiendo de su grado de acercamiento, podemos tener un tiempo u otro" Jesús Riesco Director del Centro Meteorológico de Málaga

La evolución de esta DANA es lo que hace que la predicción sea especialmente difícil. "Este tipo de situaciones es de las más complejas para un modelo numérico", ha señalado Riesco. Un pequeño desvío en su ruta puede alterar por completo el pronóstico para Málaga, ya que, como precisa el experto, "dependiendo de su grado de acercamiento, podemos tener un tiempo u otro". Una desviación de solo 100 kilómetros podría dejar a la provincia fuera de su influencia o, por el contrario, situarla en el centro de la inestabilidad.

El escenario más probable A FECHA DEHOY

A pesar de la complejidad, el escenario más probable a día de hoy es que la DANA se sitúe finalmente sobre el norte de África, mientras un anticiclón de bloqueo afecta al resto de la península. De cumplirse este pronóstico, el fenómeno no afectaría a la provincia de Málaga y, por tanto, no traería las temidas lluvias.

Sin embargo, el propio Riesco advierte de que un ligero cambio en la evolución de la DANA podría traer "levante y la inestabilidad" a la provincia. Por este motivo, aunque el pronóstico más probable para el comienzo de la Semana Santa es de tiempo estable, el escenario de inestabilidad no está, en absoluto, descartado. Habrá que esperar a los próximos días para conocer con mayor certeza cómo evolucionará la situación, especialmente de cara al Miércoles Santo.