Un psicólogo infantil pone 'deberes' a los padres en vacaciones para educar en valores y autonomía

Las vacaciones de Semana Santa suponen un respiro para los escolares, que ven en el horizonte días sin madrugar y en los que descansar de las tareas y las rutinas. Todavía más en Murcia, donde se unen las fiestas de primavera.

Sin embargo, los expertos no consideran que sea un tiempo en el que haya que romper con todas las buenas costumbres. Eso sí, hay que hacer planes, pero tampoco en exceso. Es una cuestión de equilibrio y de buscar actividades de muchos tipos.

Javier de Haro, psicólogo infantil y educador en el colegio CEI de Murcia, ha propuesto aprovechar las vacaciones de Semana Santa y primavera para ir más allá del descanso. Según el experto, con más de 15 años de experiencia, este período es ideal para "reforzar la autonomía", el trabajo en equipo y la implicación de los niños, aunque no tengan deberes escolares.

Una de las primeras claves que ofrece De Haro es "no sobreplanificar". Recomienda evitar el estrés de una agenda apretada para reducir conflictos y fomentar la conexión familiar. También subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre el tiempo en familia y el espacio individual, especialmente con los adolescentes, con quienes sugiere "negociar más e imponer menos".

Si hay niños de varias edades variar para que todos encuentren su momento especial es muy importante para el disfrute de toda la familia.

COPE Educador y psicólogo

Planes económicos y con valores

El psicólogo desmonta la idea de que la felicidad infantil depende de grandes viajes o gastos. Actividades como una excursión a la naturaleza, un picnic o "noches temáticas" en casa son igual de valiosas. "Para un niño que tú te sientes a hacer algo con él, para él eso ya es un mundo", afirma De Haro.

Los planes simples y sencillos suelen funcionar bien, especialmente con los niños más pequeños. La atención de sus mayores es ya una inyección de alegría.

Para un niño que tú te sientes a hacer algo con él, para él eso ya es un mundo" Javier De Haro Psicólogo y educador

De Haro sugiere planes que fomentan valores como la empatía. Una de sus propuestas es dedicar un día a cada miembro de la familia, donde los demás organizan actividades que le gusten a esa persona. De esta forma, se trabaja la empatía "con el hermano con el que a lo mejor se pica todo el día", ayudando a fortalecer los vínculos desde casa.

Todos los miembros de la familia tienen así su momento especial dentro de las vacaciones. En muchos casos, por temas de conciliación, incluyen a quienes cuidan de los niños en ausencia de los padres.

El gran reto: la gestión de las pantallas

El uso de las pantallas es uno de los puntos críticos durante las vacaciones. Aunque es "normal que en algún momento tengamos que usar el comodín de la pantalla", De Haro advierte que "tiene que ser la excepción, no la regla". Propone establecer momentos sin tecnología, como durante las comidas o al despertar, para evitar que los niños generen una mayor dependencia.

El aburrimiento es supernecesario para que ellos aprendan a entretenerse" Javier De Haro Psicólogo y educador

Según el experto, limitar las pantallas puede llevar a que los niños se quejen de estar aburridos, pero insiste en que esto es positivo. "El aburrimiento es supernecesario para que ellos aprendan a entretenerse", concluye, recordando que estos periodos sin colegio son una oportunidad para fomentar el vínculo familiar.