Salamanca alza la voz por la dignidad de las trabajadoras del hogar

Cáritas Salamanca, como parte de la Plataforma Salmantina por el Empleo, ha participado en la jornada de encuentro y reivindicación celebrada con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El evento reafirma el compromiso de la entidad con la defensa de los derechos de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y aún marcado por la precariedad y la falta de reconocimiento.

Una falta de reconocimiento que merecen personas como Wendy Raquel Núñez. Es hondureña y lleva un año viviendo en Salamanca. Trabaja como empleada de hogar cuidando a una persona de avanzada edad. Nos cuenta que al llegar a nuestra ciudad, vivía y trabajaba como interina en un domicilio en el que recibió un trato poco amable. Lo asumió "porque estaba en situación irregular en España y no conocía mis derechos". Pero encontró en Cáritas Diocesana de Salamanca ayuda para mejorar su capacitación profesional.

estaba en situación irregular en España y no conocía mis derechos" Wendy Raquel Núñez Empleada de hogar en Salamanca

Tu hogar, su profesión

Concentración para reivindicar mejoras laborales de las empleadas de hogar

Cáritas Diocesana de Salamanca se ha sumado a esta campaña con el lema “Tu hogar, su profesión”. La entidad ha desarrollado una actividad de sensibilización y reivindicación para visibilizar una labor clave para el sostenimiento de los cuidados, pero que continúa marcada por la precariedad, la falta de reconocimiento y la vulneración de derechos.

El empleo del hogar sigue siendo un sector altamente feminizado y atravesado por múltiples factores de vulnerabilidad. En España, más del 45 % de las personas empleadas en el trabajo doméstico y de cuidados son extranjeras, en su mayoría mujeres. Además, la precariedad laboral afecta al 47,5 % de la población activa, impactando especialmente en sectores con menor protección. Según el informe FOESSA, uno de cada diez trabajadores ocupados vive en situación de exclusión social; una realidad que afecta directamente a muchas empleadas del hogar debido a la inestabilidad laboral y las bajas condiciones salariales.

por un trabajo digno

Durante el acto, María Elices, coordinadora del área de inserción laboral de Cáritas, ha reivindicado la equiparación efectiva de derechos con el resto de trabajadores, el reconocimiento profesional del trabajo de cuidados, la mejora de las condiciones laborales —especialmente en el régimen de internas— y el impulso de políticas públicas que garanticen un sistema de cuidados justo. La jornada concluyó con la lectura pública de un manifiesto para recordar que, pese a avances importantes en los últimos años —como el acceso a la prestación por desempleo o la eliminación del desistimiento—, persisten importantes lagunas que impiden una equiparación plena con el resto de trabajadores.

Getty Images Empleada de hogar

Además de hacer un llamamiento a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto, para avanzar hacia un modelo que no descanse en la precariedad de quienes sostienen los cuidados, dignificando esta profesión esencial para la vida. Con la campaña “Tu hogar, su profesión”, las Cáritas de Castilla y León invitan a reconocer el valor de este trabajo y a seguir construyendo una sociedad más justa, en la que los cuidados cobren protagonismo y se garanticen condiciones laborales dignas para quienes los hacen posibles.

Desde Cáritas Salamanca han reafirmado su compromiso con este colectivo, poniendo en valor su labor esencial y defendiendo unas condiciones laborales justas que garanticen su dignidad.