Este Domingo de Ramos tiene lugar el gran estreno de la Semana Santa 2026

Esta Semana Santa no presenta, como en otras ocasiones, la incertidumbre en torno a la aparición de la lluvia. Los diferentes modelos y predicciones despejan cualquier incógnita y acaso el dato más significativo sean las bajas temperaturas, que tendrán su momento frío en la noche de Lunes Santo y posteriormente se irán recuperando. Por tanto, es posible que sea “completa”, es decir, que se puedan desarrollar todas las procesiones previstas.

israel cornejo

El Domingo de Ramos presenta uno de los grandes estrenos de este año. Se trata de las nuevas imágenes del misterio de la Sentencia. Fue en 2019 cuando la cofradía decidió encargar un nuevo conjunto escultórico a Israel Cornejo que sustituyera al que tallaron en 1961 Benito Barbero e hijos. Hasta ese momento Jesús de la Sentencia, una talla de gran valor artístico debida a la gubia de José de Mora, procesionaba en solitario.

Barrabás y Caifás, figuras inéditas en la Semana Santa de Granada

Han tenido que pasar seis años para ver hecho realidad este proyecto. La aparición de la pandemia y la envergadura del proyecto han sido las responsables de esta dilación en el tiempo. Finalmente, ya están terminadas estas siete imágenes de vestir que representan el momento en que Jesús es sentenciado a muerte. El escultor ha querido desprenderse de la escena inspirada en el diseño de Castillo Lastrucci y que llevó a la madera la obra de los Barbero. Así, por ejemplo, la sentencia la lee un soldado romano e incluye a Barrabás y a Caifás, personajes que por primera vez procesionarán en la Semana Santa de Granada. Además, están presentes otros dos soldados romanos, Poncio Pilato, Claudia Prócula y un esclavo.

Uno de los aspectos más importantes de esta realización ha sido que estas figuras secundarias permitan contemplar sin dificultad a la central, que es Jesús de la Sentencia. Una vez colocado el Señor en el paso, se ha podido observar que, en efecto, cada escultura tiene el protagonismo adecuado.

Esta procesión partirá de la Parroquia de San Pedro y San Pablo a las 16:20 h. y regresará a su templo a las 23:30 h. El misterio estará acompañado por la Banda de CC y TT de la Elevación del Campo de Criptana (Ciudad Real), y la Virgen con la Banda San Isidro de Armilla.

La primera será la Borriquilla, que ha restaurado a su titular

La primera procesión en salir este Domingo de Ramos será la de la Borriquilla. Durante este curso se ha procedido a la restauración del Señor y de la Borriquilla, labor encomendada a Julio Alcaraz. Además, se estrenarán cuatro bocinas para el paso del Señor, con Orfebrería Montenegro y bordados de Daniel Medina, con diseño de Pedro Antonio Cruz. Cada una presenta detalles diferentes, puesto que representa a los tres apóstoles presentes en el paso: Santiago —con la Cruz de Santiago—, San Pedro —con la tiara pontificia y las llaves—, San Juan —con el cáliz del que brota el dragón— y San Andrés —con la cruz en aspa—, además del primer San Pedro —con la tiara pontificia y las llaves—, también apóstol y primer papa. Igualmente, se ha completado el paso de misterio con dos nuevas cartelas de Encarnación Hurtado que representan dos templos muy vinculados a la cofradía durante el período en que no pudo salir de San Andrés: el Perpetuo Socorro, desde el que realizaba la salida, y Santiago, donde celebró sus cultos.

La salida de la Parroquia de San Andrés será a las 14:45 y estará de vuelta a las 21:25. Abriendo calle estará la Agrupación Musical de las Angustias (Motril); con el misterio, la de la Estrella, y con la Virgen, la Soledad de Málaga.

Centenario de la Santa Cena

La Cofradía de la Santa Cena está celebrando el centenario de su fundación. La iniciativa partió de los grupos eucarísticos que había en la Parroquia de Santa Escolástica desde principios de siglo, y tuvo un destacado apoyo por parte de uno de los sacerdotes de este templo, el Rvdo. P. D. José Alonso, impulsor de varias hermandades del Realejo. Con motivo de este centenario se está desarrollando un programa de actividades que ha incluido misiones escolares en los centros educativos del barrio y ha previsto una salida extraordinaria el 1 de noviembre. También, con motivo de la efeméride, han incorporado a sus títulos el de Sacramental.

Su estación de penitencia se inicia desde la Parroquia de Santa Escolástica (Iglesia de Santo Domingo) a las 17:15 h. y terminará a las 22:20. Con el misterio va la Banda de CC y TT de la cofradía, que toma su nombre de la Virgen de la Victoria, titular mariana de la corporación. Con la Virgen, la de la Vera Cruz de Alhaurín el Grande, conocida popularmente como La Pepa.

Jesús Despojado

La más moderna de las cofradías penitenciales inscritas en la Federación es la de Jesús Despojado, creada en 1986. Desde hace cuarenta años, la nómina federativa no ha tenido ninguna nueva incorporación. Cuenta con su propia Banda de CC y TT, titulada Jesús Despojado, que irá con el misterio, y tras el paso de Virgen estará la Banda de los Ángeles.

Debido a la estrechez de la puerta de su sede, la Parroquia de San Emilio, sale desde su Casa de Hermandad en la calle Músico José Ayala Cantó. Lo hará a las 18:05 y ha previsto concluir su recorrido a las 23:55 h.

Una nueva imagen para el Cautivo

La Cofradía de Jesús Cautivo había previsto en su fundación, durante 1981, la creación de un misterio en torno a su titular cristífero, que reprodujera el Prendimiento de Jesús. El proyecto se ha ido posponiendo e incluso en algunos momentos se llegó a descartar. Actualmente están ocupados en su creación. Para ello han aprobado un proyecto de Dubé Herdugo, hijo del autor de la talla del titular, Dubé de Luque. Este año se podrá observar la primera creación, que es un guardia del templo.

Su procesión comienza desde la Iglesia del Sagrario a las 18:00 h. y termina a las 00:05 h. Con el misterio va la Agrupación Virgen de la Cabeza de Exfiliana y con la Virgen la Banda de Torredonjimeno.