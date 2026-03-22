Javi Peña revela las claves para estar en forma después de los 30 y alerta sobre los "fármacos milagro"

Cada vez más personas se preguntan cómo perder peso y mantenerse en forma a partir de los 30, una etapa en la que la vida suele cambiar por completo. En su espacio semanal en Deportes Cope Málaga, el preparador físico Javi Peña ha abordado esta cuestión, desmontando mitos y ofreciendo consejos prácticos. Según Peña, el problema no es que el metabolismo se vuelva más lento, sino los cambios en el estilo de vida: más trabajo, más estrés, menos descanso y, sobre todo, menos movimiento.

Los errores habituales al intentar adelgazar

Al notar los primeros cambios en el cuerpo, como la aparición de la barriga cervecera, mucha gente comete fallos que boicotean sus objetivos. Uno de los más frecuentes, según el experto, es quitar los hidratos de carbono de la dieta. “Debemos de comer hidratos, es nuestra fuente de energía”, afirma Peña, aunque recomienda hacerlo “con cabeza”. Otro error común es obsesionarse con el cardio en lugar de aumentar la actividad física diaria, como el número de pasos. Para Peña, caminar menos de 4.000 pasos diarios es insuficiente y anima a fijar un objetivo de, como mínimo, 7.000 u 8.000 pasos.

COPE Málaga Los ejercicios de fuerza, controlados, son los mejores.

La falta de paciencia es otro obstáculo. El preparador físico advierte que, aunque se pueden perder “4 kilos en un mes si lo haces todo perfecto”, los cambios realmente significativos solo llegan cuando se mantiene “una constancia” en el tiempo.

El método de los cinco hábitos clave

Frente a las soluciones rápidas y los errores comunes, Javi Peña propone un método basado en cinco pilares fundamentales que, repetidos en el tiempo, garantizan resultados. La fórmula consiste en priorizar el entreno de fuerza, llevar una alimentación suficiente en proteínas e hidratos, dormir mejor, reducir el consumo de alcohol y, finalmente, moverse más durante el día. “Esos pequeños rápidos, repetido durante mucho tiempo, seguro que van a cambiar tu cuerpo”, asegura el experto.

La fórmula consiste en priorizar el entreno de fuerza, llevar una alimentación" Javier Peña Preparador Físico

Peña subraya que el esfuerzo es innegociable y resume esta filosofía en una frase contundente que repite a sus clientes: “Si no cuesta, no cuenta”. Con ello, critica la mentalidad de buscar resultados sin sacrificio, una idea que considera irreal y contraproducente para lograr una transformación física real y duradera.

La verdad sobre los 'fármacos milagro' como Ozempic

En este contexto de búsqueda de soluciones fáciles, ha surgido con fuerza el uso de fármacos como Ozempic, conocido como el “medicamento milagro” para adelgazar. Peña advierte sobre sus peligros, recordando que su coste es de 130 euros por dosis semanal y que la Seguridad Social solo lo financia para casos de diabetes tipo 2 u obesidad clínica.

COPE Málaga Javi Peña nos enseña a perder peso online cada miércoles.

El preparador físico se muestra “totalmente en contra” de su uso para perder peso sin prescripción médica, ya que su mecanismo de acción es quitar el apetito, lo que priva al cuerpo de los nutrientes que necesita. “Al fin y al cabo, creo que eso no es saludable, porque nuestro cuerpo nos pide nutrientes, debemos de alimentarnos y debemos de movernos”, explica.

Además, alerta sobre el grave “efecto rebote” que puede ocurrir al abandonar el tratamiento si no se han corregido los malos hábitos, llevando a recuperar el peso perdido e “incluso 10 más”.

Muchas veces no es la edad, sino que son esos hábitos invisibles que se han ido acumulando con los años" Javier Peña Preparador Físico

Para concluir, Javi Peña insiste en que la clave no reside en la edad, sino en las rutinas diarias. “Muchas veces no es la edad, sino que son esos hábitos invisibles que se han ido acumulando con los años”, reflexiona. Por ello, la solución definitiva pasa por identificar esos hábitos perjudiciales y trabajar para cambiarlos “poquito a poco”, construyendo un estilo de vida más activo y saludable a largo plazo.