Crean la "peor guía turística de España" para denunciar el problema del tren en Extremadura

Dos estudiantes de Marketing y Publicidad, Carlota Valdes y Alejandra Puchades, han creado 'Peor Tren Tour', un proyecto que aborda con ironía y humor el deficiente servicio de trenes en Extremadura. La iniciativa, difundida en Instagram y TikTok, se presenta como “la peor guía turística de España”, donde se recopilan los lugares insólitos en los que se detiene el tren para exponer una problemática que persiste en la región.

Un problema de abandono mediático

La idea surgió en una escuela de creatividad de Madrid, Brothers, como respuesta a un ejercicio académico que pedía elegir un “problema de descanso mediático”. Carlota, que es de Mérida, no dudó en proponer la situación del tren extremeño. Su compañera Alejandra, de Valencia, quedó “impactada” al conocer la realidad del trayecto, que puede superar las cuatro horas, en contraste con las dos horas que tarda en llegar de Madrid a su ciudad. “Queríamos darle difusión a nivel nacional”, explica Carlota.

Es indignante, y creo que hablo en boca de todos los extremeños" Carlota Impulsora del proyecto

El proyecto se burla de las paradas surrealistas del recorrido. Un ejemplo es 'la sabana Extremeña', una parada en medio de la nada que describen irónicamente como “un paisaje único ideal para llamar a tus padres y decirles que no llegarás a la cena”. Con esta estrategia, buscan dar visibilidad a un problema que consideran “indignante” y del que, aseguran, “todo el mundo pasa”.

Un altavoz para los afectados

La campaña tiene una segunda fase planificada. Una vez que la cuenta gane visibilidad, invitarán a los seguidores a enviar sus propias experiencias, imágenes y vídeos de las incidencias del tren. El objetivo es que los usuarios “se sientan partícipes” y que la plataforma sirva como un canal para dar voz a los afectados y recopilar sus testimonios.

Las creadoras de 'Peor Tren Tour' no tienen una fecha de cierre para el proyecto. Su intención es continuarlo a largo plazo y “seguir con esto a tope, hasta donde llegue”. Afirman que es necesario “ser un poco pesada” para que la situación cambie y deje de ser un problema olvidado. El fin último es que todos, no solo los extremeños, conozcan una realidad que “no es algo normal”.