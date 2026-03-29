El adiós a Ballut: en venta la cervecera artesana de Badajoz

La cerveza artesana extremeña Ballut, un referente en el sector en Badajoz durante más de una década, ha anunciado su puesta a la venta tras 13 años de trayectoria. Uno de sus fundadores, Juanma Zapata, ha explicado en COPE que se trata de una decisión "meditada y con cierta tristeza, pero necesaria". Los motivos, asegura, son estrictamente personales y responden a un cambio de prioridades vitales que le impiden seguir al frente del proyecto como le gustaría.

Una decisión meditada y con cierta tristeza, pero es algo necesario" Juanma Zapata

Un hobby que exige dedicación plena

Zapata fundó la empresa en 2012 junto a dos socios que abandonaron el proyecto años atrás. Para él, la cerveza siempre fue "un hobby, una segunda actividad", ya que mantiene otro trabajo principal. "Mi situación personal ha cambiado, me he casado y tengo dos niños de 8 y 9 años", relata. Esta realidad, sumada a la exigencia de la fábrica, le ha llevado a tomar la decisión: "El año pasado he tenido que fabricar cuatro veces de noche porque no me daba para más la vida. Hay que anteponer la salud física y mental a todo lo demás".

El fundador considera que el proyecto necesita a alguien que pueda dedicarse "al 100 por 100", algo que él, a estas alturas, no puede acometer. Por ello, la venta se presenta como la mejor opción para dar continuidad a la marca. "Si alguien quiere continuar el proyecto, yo encantado de ayudarle en los inicios", afirma, destacando el potencial de la maquinaria de su fábrica de Badajoz, instalada en 2014.

El futuro de la marca

Sobre el futuro de Ballut, Zapata baraja varios escenarios. La opción preferida es que alguien tome las riendas de la empresa. "Me gustaría que el proyecto continuase con alguien, pero no conmigo", confiesa. En caso de que no se venda la unidad productiva completa, se vendería la maquinaria por separado.

Me gustaría que el proyecto continuase con alguien, pero no conmigo" Juanma Zapata

Incluso en ese caso, la marca podría sobrevivir. Existe la posibilidad de continuar como una "[cerveza nómada]", es decir, fabricando sus recetas en las instalaciones de otras cerveceras amigas. "Esa posibilidad existe, pero va a depender de por dónde discurra ahora el camino", aclara.

Vivir de la cerveza artesana en Extremadura

A pesar del cierre de esta etapa, Zapata se muestra convencido de la viabilidad del sector en la región. A la pregunta de si se puede vivir de la cerveza artesana en Extremadura, responde con un rotundo "sí, sobradamente". La clave, según él, está en "hacer las cosas bien", cuidar la calidad de un "producto vivo" y sin pasteurizar, y potenciar canales como la tienda online y la venta directa al consumidor.