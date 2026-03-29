El Málaga cierra las renovaciones de Funes y Loren Juarros

El Málaga sigue consolidando su proyecto deportivo; tras semanas de negociaciones, el club ha llegado a un acuerdo para las renovaciones de Funes y Loren Juarros. De esta manera, la entidad de Martiricos se asegura dos piezas fundamentales para el crecimiento del equipo.

ESTABILIDAD DEPORTIVA

El acuerdo con Funes era un secreto a voces desde días atrás. La sintonía con el entrenador de Loja era una realidad desde el principio. Ha sido el propio Funes, que reveló que no tiene representante, el que ha llevado las conversaciones para firmar un nuevo contrato que le vinculará con el Málaga para las dos próximas temporadas.

La Liga Funes durante un partido del Málaga

Más dudosa era la renovación de Loren Juarros. A principios de temporada, todo hacía indicar que su etapa en Málaga podría finalizar este 30 de junio. De hecho, tras la destitución de Pellicer y que los fichajes del verano no terminaban de ganarse el puesto, su renovación parecía una quimera e incluso sonaron otros nombres para reforzar la dirección deportiva.

Sin embargo, todo cambió tras el cambio de entrenador y la llegada de Funes. Lo que parecía que sería el principio del fin reforzó el proyecto de cantera implementado por Loren hace tres temporadas. Eso, unido a los resultados, al acierto de la apuesta por Funes y a las renovaciones de los principales canteranos, ha posibilitado que el club apueste por continuar con el arquitecto de este proyecto, Loren Juarros, que firma también por dos temporadas.

La consecución del trabajo

Loren Juarros llegó al Málaga C.F. meses antes de que se consumara el descenso del Málaga a Primera Federación. Desde el principio dejó claro que su idea era trasladar a Málaga el modelo de cantera por el que había apostado en Zubieta, en su etapa en la dirección deportiva de la Real Sociedad.

COPE Málaga Imagen de Loren Juarros esta mañana en La Rosaleda

Desde el principio se demostró que no iba de farol, apostó por recuperar a tres canteranos que estaban cedidos: Larrubia, Dani Lorenzo, Kevin Medina y Larrubia. Los cuatro fueron piezas claves para el ansiado ascenso de categoría.

La Liga Larrubia es sinónimo del buen momento del Málaga

Luego llegó la apuesta por jugadores como Antoñito Cordero, Aaron Ochoa, Izan Merino y Chupe, que también se ganaron el puesto en el primer equipo. Aunque es cierto que no todos los fichajes salieron como debían, la valentía en apostar por jugadores de la casa y que los resultados hayan llegado esta temporada, han hecho que el modelo Loren en el Málaga sea alabado y respetado.

El caso de Juan Francisco Funes será objeto de estudio en el futuro. Tras lograr el ascenso a Segunda Federación con el Atlético Malagueño, el entrenador de Loja pasaba sus horas más bajas en el filial, al que tenía como colista y con una sola victoria. Contra todo pronóstico, el club apostó por darle la alternativa en el primer equipo y el resto es historia.

El Málaga ha pasado de estar en la jornada 15 con los mismos números que el descenso a solo en siete jornadas meterse en puestos de play off de ascenso. Y lo ha hecho con la filosofía valiente de Funes, que ha pulverizado los registros del Málaga con un fútbol ofensivo en el que se han destapado los canteranos con toda la calidad que llevan dentro.

Con las renovaciones de Funes y Loren Juarros, el Málaga da estabilidad a un proyecto que está funcionando y que sueña con una próxima estación: Primera División.