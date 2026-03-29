El Resucitado de Cartagena se prepara para la Semana Santa con su tradicional Cabildo de las Monas

La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado ha celebrado su tradicional Cabildo de las Monas, una de las citas más señaladas de su calendario interno. En el acto, se ha hecho balance del último año, se han dado a conocer nombramientos y se ha reconocido a personas e instituciones por su servicio a la cofradía.

La Hermana Mayor, Marién García Boj, ha subrayado la importancia de mantener la identidad de la cofradía, destacando la necesidad de "no perder la esencia ni la misión del ser resucitado". Durante su intervención, repasó las actividades del último año y deseó a los asistentes una buena Semana Santa.

No perder la esencia ni la misión del ser resucitado" Marién García Boj Hermana Mayor

Nombramientos y reconocimientos

Uno de los momentos más emotivos ha sido la entrega del pin conmemorativo por sus 50 años de trayectoria a Fulgencio Egea Moya y Matilde Vélez Moral. Además, se han concedido los Premios “Resucitó” a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, a Alfonso Alburquerque García, a Ginés Marín López y a Rubén Castro Sevilla.

También se han anunciado nuevos cargos, como Jesús Gonzalo Conesa Rosique (Mayordomo Capellán), Cristina Raffaeli Alarcón (Secretaria General), y Ana María Ros Serrano y José Albaladejo Casanova como nuevos mayordomos presidentes de agrupación.

Tradición y futuro de la cofradía

En el transcurso del cabildo se ha procedido también a la entrega de 37 patentes y al nombramiento de 22 consiliarios y 15 mayordomos, lo que refleja la vida activa y el compromiso de sus miembros. Para finalizar el acto, se repartieron 450 monas y se compartió el tradicional vino dulce.

Con esta celebración, la Cofradía del Resucitado se adentra en los días centrales de la Semana Santa, reafirmando su identidad y la vocación de quienes la integran a la espera de la feliz Pascua de Resurrección.