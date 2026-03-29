Más de 30.000 flores con los colores de las cofradías de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de su servicio de Parques y Jardines tiene en marcha un ambicioso plan de embellecimiento floral con motivo de la celebración de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. En total, se han plantado más de 30.000 flores ornamentales para realzar los espacios públicos y acompañar el paso de las procesiones.

La actuación se ha centrado en el casco histórico, por donde discurren las procesiones más emblemáticas, llenando de color vías como la calle del Carmen o plazas como la de Juan XXIII y San Francisco. Este embellecimiento se ha extendido también a los barrios y diputaciones para que toda la ciudad luzca radiante durante estas fechas.

Homenaje a las cofradías

La selección de especies, que incluye petunias, begonias y ageratum, ha sido elegida por su gran resistencia y su amplia gama cromática. Esta diversidad rinde un homenaje simbólico a las cofradías: el negro del Cristo del Socorro, el rojo de los californios, el morado de los marrajos y el blanco del Resucitado tiñen las calles y plazas de la ciudad.

Además, durante la semana de procesiones, operarios del servicio de Parques y Jardines realizarán labores de reorganización del mobiliario vegetal para no interferir en los desfiles. Esta intervención no solo contribuye a realzar la imagen de la ciudad, sino que también supone un atractivo turístico más para los miles de visitantes que llegan a Cartagena.