HORARIO DE LAS TRANSMISIONES DE LA SEMANA SANTA DE GRANADA 2026

Salida de la Entrada de Jesús en Jerusalén desde la Parroquia de San Andrés

El Domingo de Ramos COPE Granada comienza las transmisiones de las estaciones de penitencia de las cofradías granadinas. El horario es el siguiente:

Domingo de Ramos: de 18 a 23 h.

Lunes, Martes y Miércoles Santos: de 18 a 23,30 h.

Jueves Santo: de 17 a 19 y de 21 a 12 h. (En esta jornada, durante la transmisión del partido de Granada que juega en Las Palmas, también se ofrecerán conexiones con las procesiones.

Viernes Santo: de 18 a 23 h.

Sábado Santo: de 19 a 22 h.

Domingo de Resurrección: de 12 a 14 h.