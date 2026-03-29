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HORARIO DE LAS TRANSMISIONES DE LA SEMANA SANTA DE GRANADA 2026

Desde el Domingo de Ramos al de Resurrección COPE Granada emitirá una programación extraordinaria de más de 35 horas

Salida de la Entrada de Jesús en Jerusalén desde la Parroquia de San Andrés

Jorge de la Chica

Salida de la Entrada de Jesús en Jerusalén desde la Parroquia de San Andrés

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

El Domingo de Ramos COPE Granada comienza las transmisiones de las estaciones de penitencia de las cofradías granadinas. El horario es el siguiente:

Domingo de Ramos: de 18 a 23 h.

Lunes, Martes y Miércoles Santos: de 18 a 23,30 h.

Jueves Santo: de 17 a 19 y de 21 a 12 h. (En esta jornada, durante la transmisión del partido de Granada que juega en Las Palmas, también se ofrecerán conexiones con las procesiones.

Viernes Santo: de 18 a 23 h.

Sábado Santo: de 19 a 22 h.

Domingo de Resurrección: de 12 a 14 h.

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