HORARIO DE LAS TRANSMISIONES DE LA SEMANA SANTA DE GRANADA 2026
Desde el Domingo de Ramos al de Resurrección COPE Granada emitirá una programación extraordinaria de más de 35 horas
Granada - Publicado el
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El Domingo de Ramos COPE Granada comienza las transmisiones de las estaciones de penitencia de las cofradías granadinas. El horario es el siguiente:
Domingo de Ramos: de 18 a 23 h.
Lunes, Martes y Miércoles Santos: de 18 a 23,30 h.
Jueves Santo: de 17 a 19 y de 21 a 12 h. (En esta jornada, durante la transmisión del partido de Granada que juega en Las Palmas, también se ofrecerán conexiones con las procesiones.
Viernes Santo: de 18 a 23 h.
Sábado Santo: de 19 a 22 h.
Domingo de Resurrección: de 12 a 14 h.
"¿Quién era ese Jesús? A veces queremos más sueldo, salud, fama en las redes, poder... Pero a lo mejor lo que necesitamos es más grande y profundo. A lo mejor el que vitoreamos trae una historia increíble... a lomos de un burro"
Cristina L. Schlichting
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Programas
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Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
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Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
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