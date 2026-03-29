Mérida de nuevo apuesta por una Semana Santa inclusiva con audiodescripciones y tramos sin ruido

La Semana Santa de Mérida, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, vuelve a poner el foco en la accesibilidad universal para su celebración. El Ayuntamiento ha impulsado un año más una serie de medidas para que todas las personas puedan disfrutar de las procesiones, incluyendo un programa en Lectura Fácil, audiodescripciones para personas ciegas y un espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Tramos en silencio para la neurodiversidad

Una de las iniciativas más destacadas es la inclusión de tramos en silencio en los recorridos de las procesiones. Esta medida está pensada para que las personas con trastorno del espectro autista (TEA) e hipersensibilidad acústica puedan vivir la Semana Santa sin sobrecargas sensoriales. Cada cofradía señalará en su itinerario una o dos calles donde se eliminará el ruido.

La delegada de Accesibilidad Universal, Susana Fajardo, ha querido agradecer la implicación de las cofradías, cuya colaboración ha sido clave. "Es de agradecer que entre todos y todas sumemos y apostemos por la accesibilidad plena y, en este caso, la sensibilidad de las Cofradías ha sido ejemplar".

La sensibilidad de las Cofradías ha sido ejemplar" Susana Fajardo Delegada de diversidad

Fajardo también ha subrayado el carácter pionero de esta adaptación: "Un hecho en el que fuimos pioneros y que ahora están adaptándolo en otras ciudades". De esta forma, Mérida se consolida como un referente en materia de inclusión en celebraciones populares.

Ojos que escuchan la Pasión

Por tercer año consecutivo, se pone en marcha el proyecto "Dale sentido a la Semana Santa", un sistema de audiodescripciones que permite a las personas con discapacidad visual seguir las procesiones en tiempo real. A través de códigos QR disponibles en programas y tótems informativos, se accede a una web con los audios de cada estación de penitencia.

La delegada incide en que "no se trata de una audioguía, no hay datos históricos de las hermandades, sólo la descripción, pura y real, de la procesión que se está escuchando". Los textos, locutados por personal municipal, describen el paso de la Cruz de Guía y el resto de la procesión.

Estas acciones, según Fajardo, "surgen del compromiso de este equipo de Gobierno de apostar por la accesibilidad universal y porque todas las actividades y eventos de la ciudad puedan disfrutarlas todas las personas, derribando muros que impiden a muchas y muchos ciudadanos disfrutar de una ciudadanía plena".