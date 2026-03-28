0-0 Así te contamos el empate sin goles de un Málaga que se estrelló contra el muro del Leganés
Partido con hasta ocho ocasiones de gol por parte de los de Funes, pero no le entrenó ninguna. Dani Lorenzo mandó un balón al larguero
Málaga - Publicado el
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"Qué shock esta niña de 25 años que ya no quería vivir más. Pedía ayuda a gritos, esos ojos desmesurados lo denunciaban. Me queda la pena de no haber llegado a tiempo"
Cristina L. Schlichting
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