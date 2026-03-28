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0-0 Así te contamos el empate sin goles de un Málaga que se estrelló contra el muro del Leganés

Partido con hasta ocho ocasiones de gol por parte de los de Funes, pero no le entrenó ninguna. Dani Lorenzo mandó un balón al larguero

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Javier Bautista

Málaga - Publicado el

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