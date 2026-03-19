Loren Juarros pide zanjar el debate sobre su renovación para centrarse en los objetivos del Málaga

El futuro de Loren Juarros en el Málaga CF es uno de los temas recurrentes en la actualidad del club. Aprovechando el acto de renovación del canterano Diego Murillo, el director deportivo ha abordado su propia situación contractual, que finaliza el próximo mes de junio, y ha lanzado un mensaje claro para rebajar el suflé mediático.

Me gustaría acabar ya un poco con esta historia" LOREN JUARROS Director deportivo Málaga C.F.

Juarros ha sido contundente al expresar su deseo de que el debate sobre su continuidad pase a un segundo plano. "Me gustaría acabar ya un poco con esta historia", ha afirmado, insistiendo en que es un asunto que debe gestionar internamente. "La renovación de un director deportivo en un club de fútbol no tiene que ser un debate, eso se tiene que gestionar internamente. Se está haciendo, se está hablando", ha confirmado.

El foco en la competición

El máximo responsable de la parcela deportiva ha insistido en que lo primordial ahora es no desviar la atención del equipo. "Creo que tanto lo del entrenador como lo del director deportivo, vamos a ver si somos capaces de apartarlo un poco", ha señalado. El buen momento del Málaga CF en Primera RFEF obliga, según él, a centrar todos los esfuerzos en el césped.

Juarros ha recordado que, aunque "el primer objetivo era la permanencia", el equipo se ha ganado el derecho a ser ambicioso. "Nos hemos instalado en una situación en la que tenemos que tener ilusión, con humildad, como siempre, porque ya vemos lo que es la categoría", ha explicado, pidiendo aislar al vestuario de asuntos externos para que "el entrenador y los jugadores se centren en la competición".

Una decisión por el bien del club

A pesar de su petición de calma, el director deportivo también ha reconocido la importancia de resolver la situación para la planificación futura de la entidad. "Por el bien del Málaga, se solucione todo", ha comentado, ya que la dirección deportiva debe "pensar en el medio y largo plazo" mientras el entrenador se enfoca en el presente más inmediato.

Intentar que por un lado o por otro se cierre cuanto antes" LOREN JUARROS Director deportivo Málaga C.F.

Por ello, ha urgido a que se tome una decisión definitiva pronto. "Ahora ya creo que es momento de tomar la decisión final y que las personas que tengan que dirigir el club piensen en lo que viene por delante. Me gustaría que esto se acabase ya y que no sea la comidilla", ha añadido, para concluir con un deseo: "Intentar que, por un lado o por otro, se cierre cuanto antes y que el equipo se dedique a lo que se tiene que dedicar".

Loren también habló sobre el paralelismo del actual Málaga con la Real Sociedad que consiguió el ascenso a Primera División con Loren de director deportivo y con un buen grupo de canteranos salidos de Zubieta y por los que Loren apostó, como está haciendo con los actuales canteranos: "El principal paralelismo es que yo estaba en los dos sitios. Es el modelo en el que creo y puede ser un caso parecido", apostilló.

La pregunta salió a colación de la entrevista que concedió Xabi Prieto a Deportes COPE Málaga y en la que se abordó esa situación entre el Málaga y la Real Sociedad.