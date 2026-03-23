Carlos Dotor, un mes de baja: las claves de la lesión que frena en seco al motor del Málaga

No todo fueron alegrías para el Málaga en su goleada al Cádiz. La cara triste del partido la protagonizó la lesión de Carlos Dotor. El centrocampista madrileño, uno de los motores del equipo, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 68 con evidentes gestos de dolor en su hombro. Las pruebas médicas posteriores han confirmado el diagnóstico: sufre una subluxación acromioclavicular de grado dos. Esta lesión, aunque dolorosa y aparatosa, llega con un pronóstico definido que sitúa su tiempo de recuperación en aproximadamente un mes, un revés significativo para el conjunto blanquiazul en un momento crucial de la competición.

El jugador se perderá un mes de abril clave

El calendario no da tregua y la ausencia de Dotor se notará especialmente en el tramo decisivo de la temporada. El centrocampista se perderá un mes de abril cargado de enfrentamientos directos y vitales para las aspiraciones del club. Concretamente, el Málaga deberá afrontar sus partidos contra rivales de la talla del Leganés, Andorra, Deportivo, Las Palmas, Almería y Castellón sin la aportación de su 'box to box'. La baja del madrileño obliga al cuerpo técnico a recomponer una medular que perdía a uno de sus jugadores más en forma y con mayor recorrido. Si todos los plazos de recuperación se cumplen según lo previsto, el objetivo más optimista sería poder contar con él para el partido en Ipurúa ante el Eibar, aunque todo dependerá de su evolución.

Una vez que cicatriza, se se acaba el problema" Dr. Vicente De la Varga Médico experto en traumatología

El doctor Vicente De la Varga, reconocido traumatólogo, ha arrojado luz sobre la naturaleza exacta de la dolencia para aclarar sus implicaciones. Según el especialista, el término 'subluxación acromioclavicular' se refiere a una separación parcial de la articulación que une la clavícula con el acromion, que es la parte final de la escápula. "Tú imagínate que pones dos manos juntas y vas levantando la mano; mientras estén en contacto los dedos, es una subluxación. Cuando ya deja de estar en contacto, es una luxación", explica De la Varga de manera gráfica. En el caso de Dotor, al ser de grado dos, los ligamentos conoideo y trapezoideo, que estabilizan la clavícula, no se han roto por completo, lo que evita un escenario más grave.

La Liga Dotor estaba en su mejor momento en el Málaga

Este tipo de lesión es muy frecuente en deportes de impacto, como caídas en el ciclismo o lances del fútbol, donde se produce un traumatismo directo sobre el hombro. La presión provoca que la clavícula "salte hacia arriba", generando un dolor agudo y una deformidad visible en la zona. A diferencia de las luxaciones completas, que en deportistas de élite "son siempre quirúrgicas", el tratamiento para una subluxación como la de Dotor es, por norma general, conservador. "La subluxación, es decir, que todavía hay ligamentos que lo mantienen; una opción es no operarlo y nadie espera su tiempo, eso cicatriza y se acabó, sin más problema", detalla el doctor. El pronóstico es claro y tranquilizador a largo plazo: "Una vez que cicatriza, se acaba el problema. El tiempo de baja suele ser unas cuatro semanas y, si todo va bien, incluso puede acortar una semana el plazo de reaparición".

Nada que ver con las lesiones de Ricca o Ramón

No tiene nada que ver con que el hombro se salga más o menos, son 2 articulaciones completamente distintas" Dr. Vicente De la Varga Médico experto en traumatología

La palabra 'hombro' y 'lesión' genera inevitablemente preocupación en la afición malaguista, que tiene en la memoria los complicados procesos que vivieron en el pasado jugadores como Fede Ricca o Ramón Enríquez. Sin embargo, el doctor De la Varga ha sido tajante al diferenciar por completo la situación de Carlos Dotor. "Nada, nada, nada, absolutamente nada", sentenció el especialista para disipar cualquier comparación. La clave, según explica, es que se trata de zonas anatómicas diferentes. Las lesiones de Ricca y Ramón estaban relacionadas con la articulación glenohumeral, es decir, la unión de la cabeza del húmero con la escápula, que es la que permite el movimiento del brazo y cuya inestabilidad provoca que "el hombro se salga".

La Liga Dotor en un partido con el Málaga

Por el contrario, la lesión de Dotor afecta a la articulación acromioclavicular, que se encuentra por encima y es la que conecta el tronco con la extremidad superior. "No tiene nada que ver con que el hombro se salga más o menos, son 2 articulaciones completamente distintas", insiste De la Varga. Esta distinción es fundamental, ya que el pronóstico y las posibles secuelas son muy diferentes. Mientras que las luxaciones de hombro pueden generar inestabilidad crónica, la subluxación acromioclavicular, una vez que el tejido cicatriza, no suele dejar problemas a futuro. "Normalmente no da secuelas", concluye el traumatólogo, ofreciendo un horizonte de recuperación completo para el futbolista del Málaga.