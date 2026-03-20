El Alba Berlín será el último escollo de Unicaja para estar en otra Final Four de BCL

Unicaja es el actual bicampeón de este torneo al ganar en el 24 y 25.

El ALBA Berlín será el rival en los cuartos de final de la BCL. El sorteo de la BCL, celebrado en el Museo de Badalona, ha deparado que el conjunto alemán sea el oponente de los malagueños en una serie al mejor de tres partidos, en la que los de Ibon Navarro cuentan con el factor cancha a su favor.

El primer encuentro del Playoff BCL entre malagueños y berlineses tendrá lugar en el Carpena el miércoles 1 de abril a las 20:30 horas, mientras que el segundo duelo será en la capital alemana el miércoles 8 de abril. En caso de que sea necesario un tercer y definitivo choque, se celebraría el miércoles 15 de abril de nuevo en Málaga.

experiencia internacional

El director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, ha afirmado este viernes sobre el Alba Berlín, rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), que "es un equipo con un gran pabellón, mucha experiencia internacional, con jugadores contrastados como Martin Hermansson y jóvenes talentos alemanes".

"Es un equipo muy duro", dijo Rodríguez en declaraciones facilitadas por el club malagueño, en las que también destacó que el Alba de Berlín "además, cuenta con un cuerpo técnico español, desde la dirección deportiva al entrenador (Pedro Calles), que conoce muy bien" al Unicaja.

Matthias Stickel/dpa Rubit con el Bayern Munich en un duelo frente a Alba Berlin.

El director deportivo del equipo andaluz destacó que el Alba de Berlín es "uno de los grandes alicientes de la competición de la BCL", e insistió en que ambos equipos se conocen bien ya que se enfrentaron este verano en el torneo Costa del Sol, aunque "han cambiado jugadores, como el Unicaja".

Necesitamos un ambiente el miércoles como el vivido recientemente en el partido contra el Joventut" Juanma Rodríguez Director Deportivo Unicaja

"Ahora será una eliminatoria muy exigente, pero no esperábamos otra cosa en unos cuartos de final de la BCL. Necesitamos un ambiente como el vivido recientemente en el partido contra el Joventut porque vamos a necesitar mucho su apoyo ante un equipo muy duro y necesitaremos dar nuestra mejor versión", indicó.

"En una eliminatoria corta, sabemos que el primer partido es muy importante y hay que estar preparados. Yo también pido que a ese partido lleguemos con todos los jugadores disponibles, que no tengamos más problemas como venimos teniendo todo el año", afirmó.