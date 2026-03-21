Así te contamos en COPE la enorme exhibición del Málaga en Cádiz (0-3)
Otro doblete de Chupe y un golazo de Dani Lorenzo, que fue el mejor, pone a los de Funes al borde del ascenso directo
Málaga - Publicado el
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"El enfado de Sánchez con la guerra es parte de su marketing en esta nueva oposición a Donald Trump que le hace crecer en las encuestas"
Cristina L. Schlichting
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