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Así te contamos en COPE la enorme exhibición del Málaga en Cádiz (0-3)

Otro doblete de Chupe y un golazo de Dani Lorenzo, que fue el mejor, pone a los de Funes al borde del ascenso directo

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Andrés G. Atienza

Málaga - Publicado el

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