Diputación destina más de 266.000 euros al funcionamiento de 30 centros rurales de acceso a Internet

La Diputación Provincial de Jaén ha aprobado una subvención de más de 266.000 euros para garantizar el funcionamiento de los 30 centros rurales de acceso público a Internet repartidos por distintas aldeas y pedanías de la provincia.

El objetivo principal de esta ayuda es impulsar la inclusión digital en las zonas rurales, ofreciendo recursos económicos que permitan la contratación de personal dinamizador encargado de asegurar la actividad de estos espacios.

Según ha explicado la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, este apoyo busca “responder a las necesidades de los hombres y mujeres que viven en nuestra provincia, especialmente en el ámbito rural, para garantizar servicios públicos de calidad independientemente del lugar donde se resida”.

Inclusión digital y competencias tecnológicas en el medio rural

Los centros rurales de acceso a Internet de Jaén están distribuidos en localidades como La Rábita, Santa Ana, Ermita Nueva, Charilla, Noguerones, Puente del Obispo, Arbuniel, Segura de la Sierra, Mogón, Tíscar o Don Pedro, entre otras.

Su función principal es evitar la brecha digital y facilitar que la ciudadanía adquiera las competencias básicas necesarias para desenvolverse en la sociedad digital actual. De este modo, se fomenta que todas las personas puedan comunicarse, realizar compras online, acceder a servicios electrónicos de la Administración o llevar a cabo transacciones digitales con autonomía.

“Con iniciativas como esta, favorecemos que la población mejore su capacitación digital, algo especialmente necesario entre colectivos con mayores dificultades como las personas mayores, quienes residen en zonas rurales o quienes tienen un bajo nivel educativo”, ha destacado Arco.

Formación y apoyo en competencias digitales

Los dinamizadores de estos centros organizan durante todo el año acciones formativas para mejorar las habilidades tecnológicas de los usuarios. También se desarrollan programas de sensibilización, actividades para la mejora de la empleabilidad y proyectos de cooperación con asociaciones locales y voluntariado.

La Diputación de Jaén subraya que muchos vecinos de estas zonas carecen de dispositivos electrónicos o de conexión a Internet, por lo que estos centros se convierten en un recurso esencial para la inclusión digital y la igualdad de oportunidades en la provincia.