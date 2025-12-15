La Aemet sube el nivel de aviso a rojo en Lorca por la borrasca Emilia

La agencia estatal de meteorología en la Región de Murcia ha elevado el nivel de aviso a rojo en la zona de Lorca para estas primeras horas del lunes 15 de diciembre por peligro extraordinario con entre el 40%-70% de la precipitación acumulada en 12 horas: 180 mm.

El Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas están avisados con el riesgo importante de lluvias muy intensas hasta las 6 de la madrugada. En esa misma franja horaria en el Noroeste el aviso seguirá siendo naranja y amarillo en el resto de la Región de Murcia.

A partir de ahí, la situación se debe ir tranquilizando tras un finde en el que la lluvia ha dificultado la circulación en muchas carreteras regionales, algunas de las que a esta hora siguen teniendo problemas.

En el inicio del lunes seguía cortada la RM-C20 por desbordamiento de la Rambla del Curtís en Mula y dificultad en la circulación: RMD-18 del Cocón en Águilas, y RM-603 de El Palmar a Alhama en el punto kilométrico 23 término municipal de Alhama.

Fomento Rm23

Tras los trabajos de la tarde sí quedó abierta la autovía RM-23, sentido Mazarrón-Alhama de Murcia que ha sido una de las muchas incidencias de la jornada.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido hasta las 18 horas de esta tarde, un total de 97 llamadas correspondientes a 59 asuntos relacionadas con este episodio meteorológico de lluvias y tormentas, que todavía se encuentra en curso.

La mayoría de las incidencias han sido por accidentes de tráfico (21 llamadas), achiques de agua en viviendas o locales (16 llamadas), rescates (14 llamadas) y obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (25 llamadas). Por municipios, Alhama de Murcia ha concentrado el mayor número de llamadas (42), seguido de Murcia (21), Las Torres de Cotillas (8) y Totana (8).

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, ha reforzado el parque de Alhama de Murcia para atender achiques de agua y similares.