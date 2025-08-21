Jaén recibirá 1,2 millones para proyectos de conciliación y corresponsabilidad

La Junta de Andalucía ha convocado ayudas por más de 1,2 millones de euros en la provincia de Jaén para el desarrollo de proyectos de conciliación y corresponsabilidad, dirigidas a entidades locales, universidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta convocatoria, enmarcada en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, con plazo de solicitudes abierto hasta el 10 de octubre.

OBJETIVOS DEL PLAN CORRESPONSABLES

Entre las metas de este plan se contempla favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados o dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal. En definitiva, un programa destinado a familias con niños, niñas y jóvenes de hasta 16 años, con especial atención a familias monoparentales, numerosas o en situación de vulnerabilidad.

1.2 millones para jaén

En la provincia de Jaén, la convocatoria supondrá una inyección de más de 1,2 millones de euros destinados a la Diputación y a diversos ayuntamientos para impulsar proyectos que permitan la conciliación y la corresponsabilidad a través de servicios de cuidados.

Así, la Institución provincial recibirá 872.173 euros, el Ayuntamiento de Jaén, 142.964 euros; el de Linares, 69.717 euros; el de Andújar, 45.503 euros; el de Úbeda, 42.126 euros; el Ayuntamiento de Martos contará con 32.505 euros y de Alcalá la Real, con 26.560 euros. Además, para la Universidad de Jaén se destinan 50.000 euros para programas de servicios de cuidados y de formación y sensibilización.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, ha remarcado que, con estas cifras, la provincia de Jaén "fortalece su compromiso con las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, asegurando que las familias, en especial las monoparentales, numerosas, con miembros con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tengan acceso a servicios de cuidado de calidad".

Además, se ha referido a los cambios en las reglas del Plan Corresponsables. "Una vez más el Gobierno de España nos demuestra a través de sus recortes en materia de conciliación y corresponsabilidad que sus políticas públicas sobre igualdad son políticas de boquilla y pacotilla", ha afirmado.

Las ayudas financiarán actuaciones para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral mediante servicios de cuidado profesional en el domicilio, durante un número determinado de horas semanales; servicios en dependencias públicas, como escuelas, centros municipales o polideportivos y programas de sensibilización y formación en universidades públicas para fomentar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.