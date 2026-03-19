El alma de la Semana Santa de Córdoba: entre la saeta, la fe y el debate

La Cuaresma avanza en Córdoba y su provincia, y con ella, un ambiente cargado de tradición, fe y preparativos. El olor a incienso se mezcla con los sabores de la vigilia y el sonido profundo de la saeta resuena como banda sonora de unos días en los que la devoción se vive en las calles, pero también se cuece en las cocinas, se organiza en las casas de hermandad y se siente con especial intensidad en cada rincón, desde el barrio del Alcázar Viejo hasta Palma del Río.

La saeta, un arte que busca futuro

La voz de Rosario Córdoba, directora de la Escuela de Saeteros de Córdoba, es un claro exponente de la pasión que sustenta este arte. A sus 40 años, representa una generación que ejerce de puente entre la tradición y el futuro. La escuela, fundada por Francisco Castellón, trabaja para que este cante no se pierda, una labor que Rosario ha asumido como un "legado" y una "responsabilidad bastante grande". El objetivo es claro: "que nuestra cultura siga, y sobre todo, futuros jóvenes, que es lo que tenemos que fomentar".

Rosario Córdoba

La cantera de saeteros es variada, con alumnos de todas las edades, desde niños que empezaron con 9 años hasta adultos que se acercan por primera vez movidos por una promesa. Este es el caso de un alumno que, partiendo "desde cero", cantará este año a su hermandad. En la escuela se enseña mucho más que un cante; se educa la voz, la respiración y el temple, ya que la saeta se interpreta sin más acompañamiento que "la voz del saetero".

Existen varios estilos, como la saeta cuartelera de Puente Genil, la saeta por seguidilla o el martinete. Sin embargo, Rosario Córdoba muestra preocupación por la saeta antigua de Córdoba, un estilo "mucho más llano" que es difícil de escuchar hoy en día frente a las versiones más flamencas y con más florituras. Para Córdoba, el lugar ideal para escucharla es "una esquina chiquita", donde la voz se proyecta de forma natural y el sentimiento aflora sin artificios.

Los jóvenes son el futuro y ojalá haya algún chiquillo que le guste y que tenga ganas de aprender" Rosario Córdoba Directora de la Escuela de Saeteros de Córdoba

La directora de la escuela insiste en la importancia de la juventud para la supervivencia de esta tradición. "A los jóvenes yo siempre digo que que son ellos el futuro, y que ojalá haya algún chiquillo por aquí que le guste y que tenga ganas de aprender", ha comentado, haciendo un llamamiento para la próxima promoción, que comenzará en enero en la iglesia de la Fuensanta. La clausura del curso actual tendrá lugar el 24 de marzo en la misma iglesia, un evento gratuito para disfrutar del progreso de los alumnos.

El motor de las hermandades

Mientras la saeta pone el alma, las hermandades son el motor que hace que todo funcione. Manuel Díaz Ordóñez, hermano mayor de la Hermandad de Pasión, explica que la Cuaresma es la culminación de un trabajo que dura "365 días". La reciente bendición de su Casa Hermandad ha sido un hito fundamental, pues permite no solo convivir, sino también conservar adecuadamente un patrimonio que no deja de crecer. "Ya no es comprarlo, es también mantenerlo", ha afirmado.

Manuel Díez Ordóñez

La Semana Santa de Córdoba goza de una "estupenda salud" y ha alcanzado una notable "madurez", según Díaz. Sin embargo, este buen momento no está exento de debates complejos. La reordenación de los días y la carrera oficial son temas candentes. Sobre la polémica del Miércoles Santo y la Hermandad de la Piedad, Díaz ha lamentado que se hayan difundido informaciones sin consultar a las hermandades implicadas, defendiendo la solidaridad mostrada por cofradías como Misericordia en el pasado.

Encajar una nueva hermandad en un día como el Miércoles Santo es "muy complicado", ya que afecta a toda la jornada. Además, ha subrayado la ingente labor de coordinación que hay detrás de cada procesión, un trabajo que a menudo pasa desapercibido para el gran público y que implica a toda la ciudad, desde la policía hasta los servicios de emergencias. "El trabajo de este año de la agrupación ha sido brutal", ha reconocido Díaz.

Córdoba no solo son las hermandades, las ambulancias tienen que llegar a los sitios" Manuel Díaz Ordóñez Hermano mayor de Pasión

Díaz ha sido tajante al explicar la complejidad logística: "que Córdoba no solo son las hermandades, que las ambulancias tienen que llegar a los sitios". En cuanto al futuro, ha señalado que proyectos como una posible madrugada o la apertura del Sábado Santo no tienen avances concretos a día de hoy, pero la llegada de nuevas hermandades a la Agrupación de Cofradías obligará a tomar decisiones. Al final, ha recordado, los hermanos mayores son soberanos, pero siempre bajo el paraguas de la Iglesia.

La Pasión en la mesa y en la provincia

La Cuaresma también se vive en la mesa. Alberto Rosales, gerente del restaurante Puerta Sevilla, ha explicado cómo la gastronomía se adapta a la vigilia. El bacalao es el rey, preparado en recetas tradicionales como el "balioli gratinado al horno" o con salsa de gambas. También triunfan los guisos caseros como las "papas con choco", platos que evocan una cocina a fuego lento que, según Rosales, "no está muy de moda" pero que ellos reivindican.

En el apartado de postres, la torrija es la protagonista indiscutible, junto a la leche frita o los pestiños. Rosales defiende la receta tradicional, "como las casitas de nuestras abuelas", aunque sin renunciar a una presentación cuidada. Respecto al turismo, ha notado una "alegría" en las reservas para Semana Santa, con el Miércoles Santo como un día especialmente fuerte en su restaurante, situado en un enclave estratégico del Alcázar Viejo.

Alberto Rosales, Francisco Durán, Fernando López y Rafael Ávalos

La tradición se extiende más allá de la capital. En Palma del Río, la Semana Santa ha experimentado "un cambio muy importante a mejor", como ha destacado Antonio Martín, concejal de Fiestas y Tradiciones. La nueva carrera oficial en la Plaza Mayor ha sido un éxito rotundo, doblando este año el número de palcos y sillas. Además, la ciudad ve surgir nuevas prohermandades, como la de la Agonía, que procesiona este domingo con el acompañamiento de la banda de la Salud de Córdoba.

Para Martín, la Semana Santa es también una vivencia íntima y personal. Como cofrade y costalero de la Borriquita, el Domingo de Ramos es el día más especial, un momento cargado de emoción y recuerdos, especialmente el de su padre. "Son los recuerdos que se viven en Semana Santa y que afloran ahora en Cuaresma", ha confesado emocionado, demostrando que, detrás de cada nazareno y cada costalero, hay una historia personal que da sentido a la Pasión.