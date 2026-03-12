Así nace la fe en un taller: los secretos del oficio de imaginero que transforma la madera en devoción

El arte de la imaginería, aquel que da forma a la devoción popular, ha sido protagonista en el programa cofrade 'Córdoba Penitente' de la COPE. El espacio ha reunido a tres generaciones de escultores: el maestro ya jubilado Paco Romero Zafra y sus discípulos, Pablo y Juan, quienes han compartido taller durante casi 14 años. Juntos han desvelado los secretos de un oficio que se mueve entre la técnica, el sentimiento y la fe, un proceso creativo donde las manos del artista convierten un bloque de madera en una figura venerada por miles de fieles.

Un proceso creativo sin bocetos ni reloj

Una de las claves del método de Paco Romero Zafra es la ausencia de bocetos previos. El maestro defiende un arranque creativo basado en el impulso: "Lo importante es ponerte en marcha", ha afirmado. Una filosofía que le ha llevado a crear obras cumbre sin un dibujo previo, como demostró con su primera dolorosa, Rocío y Lágrimas, a la que él mismo llama "la culpable" de su carrera. Sus discípulos han heredado esta forma de trabajo, donde la confianza en la propia visión y en el diálogo con el cliente sustituyen al papel. "Cuando cotidianamente estás acostumbrado a hacer en el día a día lo que has venido haciendo durante años y lo que has aprendido, evidentemente, eso es imposible soltarlo", ha explicado Juan.

El taller de un imaginero es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Los tres artistas coinciden en que la pasión por el trabajo les hace perder la noción de la hora. "Es verdad que te involucras en el trabajo, te metes en tu mundo y el tiempo no existe", han confesado. Para Romero Zafra, la rutina se reduce a lo esencial: "El café sí, el café es levantarme y el cafelito", y luego, el taller, la radio de fondo y la concentración absoluta. Su método es una búsqueda constante, una evolución continua. "Mi rutina es siempre modelar, modelar, modelar, y no repetir", ha señalado, un principio que sus discípulos han vivido de cerca al verle cambiar procesos de un año para otro.

Francisco Romero Zafra

Paco es referente a nivel mundial, no a nivel, incluso hablemos de España, sino a nivel mundial" Francisco Romero Zafra Imaginero

El legado mundial de un maestro

Los discípulos de Romero Zafra no dudan en calificar a su maestro como "uno de los grandes de este tiempo", cuya obra se estudiará en los libros de historia junto a la de Juan de Mesa o Martínez Montañés. "Paco ha creado escuela, que es muy difícil hoy en día", han asegurado, destacando que su influencia es global. "Paco es referente a nivel mundial, no a nivel, incluso hablemos de España, sino a nivel mundial", ha subrayado Juan. Una fama que trasciende lo imaginable, con devotos que se tatúan sus obras en la piel, como el Ecce Homo de Valladolid. El propio escultor ha relatado con emoción cómo un día reconoció una de sus creaciones en el brazo de un desconocido por la calle.

Mi rutina es siempre modelar, modelar, modelar, y no repetir" Francisco Romero Zafra Imaginero

De su extensa producción, hay imágenes que ocupan un lugar especial en el corazón de los artistas. El Cristo de la Expiración de la localidad de La Victoria (Córdoba) es una de ellas, una obra que ilumina la cara de sus creadores al hablar de ella. También el Despojado de Cádiz, que según sus discípulos "ha levantado pasiones a nivel mundial", convirtiéndose en un icono presente en banderas y tatuajes. En el lado opuesto, han abordado el complejo mundo de las restauraciones, una labor que, según el maestro, exige "respeto", aunque no duda en mejorar una policromía si la calidad original no es la adecuada, como hizo con la Virgen del Carmen de Málaga.

Pablo Porras

El oficio ha cambiado mucho desde los inicios de Romero Zafra, cuando apenas había competencia. "Hoy hay muchísima competencia", han admitido sus discípulos. El mercado es más exigente con los plazos y la paciencia de las hermandades es menor. Sin embargo, se han abierto nuevos horizontes, con una creciente demanda de países como México o Filipinas. En cuanto a los materiales, el cedro sigue siendo el rey por sus propiedades y durabilidad, a pesar de las dificultades para encontrar piezas de calidad, lo que ha llevado a explorar otras maderas como el tilo americano. La tecnología también ha hecho acto de presencia, con el escaneo 3D y brazos robóticos que agilizan el proceso de pasado a puntos de la madera.

Juan Jiménez

Fray Ricardo y el Rescatado, otras claves de la Cuaresma

El programa también ha recordado la figura de Fray Ricardo de Córdoba, clave en la renovación de la Semana Santa andaluza. El autor Alejandro Aguilar, que ha publicado un libro sobre su vida, ha explicado cómo el fraile capuchino no solo tuvo una gran influencia estética en los años 70, sino también espiritual. Fray Ricardo conectó con los jóvenes cofrades, actuó como director espiritual e impulsó la llegada de artistas como Luis Álvarez Duarte. Además, ya en los años 80, interpelaba a los cofrades pidiendo "que se haga vida de hermandad durante todo el año", un mensaje que, según Aguilar, "está de plena actualidad"

Alejandro Aguilar

Finalmente, el espacio ha profundizado en la historia de la devoción a Jesús Rescatado. Su origen se remonta al siglo XVII en la costa de Marruecos, cuando una imagen de un Nazareno fue capturada como botín de guerra por el sultán Muley Ismael. La orden de los trinitarios negoció su rescate, acordando pagar su peso en oro. Milagrosamente, la balanza se equilibró con solo 30 monedas, la misma cantidad por la que Judas traicionó a Cristo. Esa imagen rescatada es hoy el Cristo de Medinaceli de Madrid, y su devoción llegó a Córdoba en 1713, dando origen al popular 'señor de Córdoba'.