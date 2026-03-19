La regatista Lola Molina, primera sub 23 en el provincial Almería-Granada

El Real Club Náutico de Roquetas de Mar fue testigo del III Campeonato Provincial Zona 1 Almería-Granada, un evento donde participó el equipo de regatas del Real Club Náutico Motril para la clase optimist. La jornada del sábado no permitió disputar pruebas debido al fuerte viento y al aviso por fenómenos costeros. Ya el domingo, con viento entre seis y diez nudos, se pudieron completar cuatro mangas, en las que los regatistas motrileños demostraron su progresión y competitividad.

Destacada actuación en la categoría sub 13 femenina donde las regatistas del Náutico Motril se instalaron en los tres puestos del podio. Lola Molina Correa fue primera, a la vez que tercera en la general; estando acompañada por María Rubiño Díaz y Paula Vílchez García, segunda y tercera, respectivamente. La próxima cita del provincial será el 2 y 3 de mayo en el Real Club Náutico de Adra.

El resto de la expedición motrileña la completaron Daniela Rubiño Díaz, Ana Pozo Martín, Irene Guiote Caparrós, Inés Jiménez Acebedo, Enrique Pérez Mejía, Rodrigo Carriscondo La Torre, Cecilia Palomares García, Ximena Daniela Carriscondo La Torre, Antonio Garvayo, Aurora Muñoz, Alejo Lizana y Sara Jiménez Acebedo.