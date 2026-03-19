El Tercer Sector, al límite sin Gobierno en Extremadura: "No generamos ingresos, no podemos subsistir"

La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha renovado su Comité Ejecutivo y ha lanzado una seria advertencia sobre la situación que atraviesan. En una entrevista en 'COPE Badajoz', su recién elegido presidente, Sebastián González Martos, ha subrayado la asfixia financiera que supone la falta de un gobierno constituido en la región, una parálisis que, asegura, golpea directamente a las personas más desfavorecidas.

La supervivencia económica, en el aire

González ha explicado con preocupación cómo la situación política actual afecta al sector. "Es inevitable que se paralice", ha afirmado sobre la demora en la formación de gobierno, lo que se traduce en que "muchas órdenes de subvenciones no han salido, no han salido tampoco convocatorias de convenio" ni solicitudes de concesión directa. Estas herramientas, ha recordado, son esenciales para que las ONG puedan "atender bien" a los colectivos vulnerables.

La principal diferencia con las empresas, insiste, es que las entidades sociales no generan ingresos propios y su músculo financiero es muy débil. "Nosotros, y eso nos diferencia de empresas, financieramente somos muy débiles y tenemos que recurrir a gastos financieros de las entidades bancarias", ha lamentado. Esta fragilidad se agrava con los retrasos, que obligan a las ONG a endeudarse para mantener sus servicios.

Que alguien me explique cómo una ONG que no fabrica tornillos se puede mantener financieramente" Sebastián González Martos Presidente Plataforma del Tercer Sector de Extremadura

El presidente ha expuesto un ejemplo claro del impacto de la burocracia: aunque las ayudas se empiecen a gestionar ahora, el dinero correspondiente al periodo de enero a diciembre podría no llegar hasta mayo o junio. "¿Alguien me puede explicar cómo una ONG que no fabrica tornillos o no hace armarios se puede mantener financieramente?", ha cuestionado González. Mientras tanto, son los ciudadanos que reciben servicios especializados o ayudas para mínimos vitales quienes "lo pasan mal también".

Una llamada a la acción política

Aunque se ha mostrado respetuoso con los tiempos democráticos, ha hecho una "llamada de atención" a los representantes institucionales de la Asamblea. Ha advertido de que la situación "no puede demorarse mucho más, porque si no, habrá gente que lo pase mal". La perspectiva de quienes trabajan sobre el terreno es de máxima alerta.

Nosotros que estamos a pie de calle lo vivimos especialmente preocupados" Sebastián González Martos Presidente Plataforma del Tercer Sector de Extremadura

"Respetamos la acción de gobierno, respetamos la representación institucional de todos los grupos políticos, pero es verdad que nosotros, que estamos a pie de calle, lo vivimos especialmente preocupados", ha concluido Sebastián González, esperando que la situación se resuelva de una manera "positiva para Extremadura".

Un comité renovado para el periodo 2026-2030

Sebastián González Martos, también presidente de EAPN Extremadura, fue elegido en la Asamblea General Extraordinaria de la Plataforma del Tercer Sector, tomando el relevo de Carmen Pereira Santana, quien lideró la organización desde 2022. El nuevo Comité Ejecutivo Autonómico lo completan Venancio Ortiz Silva (ONCE-Extremadura) como secretario general y cinco vicepresidentes: Jorge Mena Collado (AFEX), José Manuel Rodríguez Muñoz (CÁRITAS), Pedro Calderón Rodríguez (CERMI Extremadura), Fernando Solís Fernández (Cruz Roja) y Jesús Gumiel Barragán (PVEX).

La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura agrupa a las principales organizaciones sociales de la región con el objetivo de fortalecer el sector, defender los derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Su labor se centra en promover la cooperación entre entidades, impulsar proyectos de impacto social y fomentar la participación ciudadana.