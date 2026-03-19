La guía de la Semana Santa de Badajoz se renueva y llega por primera vez a los hoteles: "No queremos quedarnos solo en lo antiguo, queremos enseñar una ciudad moderna, cultural y atractiva"

La guía cofrade y monumental de la Semana Santa de Badajoz regresa con novedades y, por primera vez, se distribuirá en los hoteles de la ciudad. El objetivo es que el visitante "tenga un reflejo de lo que es el Badajoz actual en el mundo de la Semana Santa" desde su llegada, según ha explicado el responsable de la publicación, Juan Carlos García.

El Descendimiento procesiona el Miércoles Santo por las calles de Badajoz

García ha subrayado que la intención es ponérselo fácil a los turistas que a veces llegan "perdidos". "Acercamos la guía al punto en el que duermen los visitantes", ha afirmado. De este modo, al llegar a su alojamiento, el viajero dispondrá de un recurso con planos, calles y la información más importante para su estancia.

Una fiesta más allá de la fe

Durante la presentación de la guía se ha destacado que la Semana Santa Pacense trasciende el ámbito religioso. "Para los que somos pacenses y tenemos ese sentimiento religioso es muy importante, pero también trasciende de lo religioso", ha señalado García, añadiendo que quienes no profesan la fe "pueden ver un evento cultural arraigado a nuestras tradiciones y disfrutarlo desde otra perspectiva".

Presentación de la programación de Semana Santa

Esta visión refuerza el carácter de una celebración que es fruto de "muchísimos años de trabajo" por parte de hermandades, instituciones y la ciudadanía. El compromiso institucional ha sido clave, como demuestra el respaldo de las instituciones públicas. "Esta guía supone un referente imprescindible no solo para los de Badajoz, sino para toda la región y para los turistas", se ha destacado durante el acto.

Novedades de la edición

Una de las principales novedades de este año es el aumento de la tirada, que pasa de 3.000 a 5.000 ejemplares. Su distribución comenzará el próximo domingo, 22 de marzo, durante el Pregón del Costalero en el Teatro López de Ayala. La guía estará disponible en oficinas de turismo municipales, el Museo Luis de Morales y en las propias hermandades y cofradías.

La publicación ha sido renovada para ser más atractiva y funcional. "Queríamos refrescarla y hacerla más moderna", ha explicado Juan Carlos García. Para ello, "hemos reducido textos sin quitar contenido, aumentado la letra y ajustado colores y maquetación para hacerla mucho más agradable". La portada es obra del imaginero y diseñador Ricardo Kantowitz y se titula 'Del sacrificio a la esperanza'.

No queremos quedarnos solo en lo antiguo, queremos enseñar una ciudad moderna, cultural y atractiva" Juan Carlos García Responsable de la Guía

En cuanto al contenido, se han incorporado secciones sobre iglesias y conventos y los actos de Cuaresma. La apuesta principal es mostrar "el Badajoz actual" con fotografías renovadas. "No queremos quedarnos solo en lo antiguo, queremos enseñar una ciudad moderna, cultural y atractiva", ha detallado García.

Una obra con sello cofrade

Desde la Asociación de Costaleros y Capataces San José, su vicesecretario, Carlos Javier Correa, ha definido la publicación como "una obra maestra" y "un gran resumen de toda nuestra Semana Santa".

Badajoz es cofrade y necesita algo como lo que tenemos hoy en nuestras manos" Carlos Javier Correa Vicesecretario Asociación de Costaleros y Capataces San José

Correa ha asegurado que "Badajoz es cofrade y necesita algo como lo que tenemos hoy en nuestras manos", agradeciendo el trabajo de todos los implicados. Además, ha reiterado el compromiso de la asociación para "seguir editándola" y hacer "siempre más grande la Semana Santa de Badajoz".

Virgen de la Soledad Coronada, patrona de Badajoz

En la presentación también se ha puesto en valor el "trabajo abnegado" de los costaleros y el papel de la las instituciones para "agrandar aún más" una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Se ha concluido que la guía sirve tanto para que los turistas descubran "lo más importante" de la ciudad como para que los propios pacenses conozcan "mejor" su enorme patrimonio monumental y cultural.