Córdoba pone a punto su Semana Santa: una hermandad nueva, más sillas inclusivas y una app para no perderse nada

Córdoba ya respira Semana Santa. Con el inicio del montaje de los palcos y sillas en la carrera oficial, la ciudad se sumerge de lleno en los preparativos de una de sus semanas más importantes del año. Los trabajos comenzaron en la madrugada de este lunes en el entorno de la Mezquita-Catedral con el objetivo de afectar lo menos posible al día a día de la ciudad, según ha explicado el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manolo Murillo. El plan es que toda la estructura, con sus casi 4.000 asientos, esté completamente lista el próximo Viernes de Dolores. Este año, un total de 39 hermandades procesionarán por las calles de la capital.

Una carrera oficial más grande e inclusiva

La carrera oficial contará este año con cerca de 4.000 sillas, concretamente unas 3.950, para presenciar los desfiles procesionales. A día de hoy, queda menos de un 10% de los abonos por vender, un ritmo de venta que satisface a la organización. "Estamos bastante contentos porque se están cumpliendo las expectativas que había", ha señalado Murillo. Además, el presidente de la Agrupación de Cofradías ha destacado que las buenas previsiones meteorológicas, que apuntan a una semana sin lluvias, están animando las ventas de última hora. Aquellos interesados todavía pueden adquirir sus localidades sueltas para días concretos a través de la web de la agrupación o presencialmente en su sede.

Una de las mejoras más significativas de este año es la ampliación de los espacios destinados a la inclusión. Se ha habilitado un número mayor de plazas para personas con movilidad reducida o algún tipo de limitación, respondiendo a una demanda creciente. Murillo ha subrayado el compromiso de la organización para que nadie se quede sin disfrutar de la Semana Santa. "Hay muchas personas que quieren acceder a esos espacios y disfrutar la Semana Santa", ha afirmado, insistiendo en que desde la agrupación "no queremos que no la disfruten". El objetivo es garantizar que la experiencia sea accesible para todos los que deseen vivirla desde la carrera oficial.

Novedades en los desfiles procesionales

El principal estreno de la Semana Santa de Córdoba 2024 será la incorporación de una nueva hermandad. La cofradía de la Presentación al Pueblo realizará su primera estación de penitencia en la carrera oficial durante el Lunes Santo, desfilando entre la Hermandad de la Merced y la de la Estrella. Esta novedad es, en palabras de Manolo Murillo, uno de los momentos más esperados de este año.

Yo creo que ahí va a ser lo más novedoso de la Semana Santa" Manolo Murillo Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba

Junto a este debut, también se han introducido ajustes en los horarios de otras jornadas para mejorar la fluidez de las procesiones. El Domingo de Ramos, por ejemplo, ha modificado su orden de paso, mientras que el Viernes Santo se consolida una tendencia a adelantar los horarios de salida de las cofradías. "Antiguamente, la idea era atrasar la salida, ser la última, y ahora, pues, está intentando ser la primera", ha explicado Murillo. Estos cambios buscan, entre otras cosas, facilitar que el público pueda asistir también a las recogidas de las imágenes, un momento de gran interés para los cofrades.

Tecnología al servicio del cofrade

La tecnología jugará un papel fundamental en la gestión y disfrute de la Semana Santa de este año. La Agrupación de Cofradías lanzará una aplicación móvil renovada y mucho más potente, diseñada para mejorar la experiencia de los usuarios como de la propia organización. Para Murillo, renunciar a estas herramientas "sería absurdo", ya que las capacidades tecnológicas actuales deben "ponerse al servicio del usuario". La nueva app ofrecerá información actualizada y cribada para el público general.

La aplicación permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada procesión, informando no solo de la posición de la cruz de guía, sino también del último paso. Esta funcionalidad será posible gracias a un sistema de datos mucho más completo que manejará internamente la organización para la coordinación y la seguridad, en comunicación constante con el Ayuntamiento. Este flujo de información permitirá una gestión más eficiente de los desfiles.

Los datos y la información es lo que hoy en día se está gestionando de una manera increíble" Manolo Murillo Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba

De cara al futuro, la agrupación ya estudia nuevas funcionalidades para la aplicación, como la posibilidad de que "el propio programa habilite espacios alternativos" cuando se detecten aglomeraciones de público, mejorando así la movilidad y la seguridad de los asistentes. Murillo ha remarcado la creciente importancia de la gestión de la información, un campo en el que planean seguir avanzando cada año para enriquecer la experiencia de la Semana Santa.

Detrás de todo este despliegue hay un gran equipo humano. Solo en el montaje de la carrera oficial participan unas 20 personas. Durante la Semana Santa, el operativo se eleva a unas 60 personas diarias, incluyendo más de 20 guardias de seguridad, 35 colaboradores y el personal de la propia Agrupación de Cofradías. Todos ellos trabajan de manera coordinada para garantizar que cordobeses y visitantes puedan disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.