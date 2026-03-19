El Nerja Patín Club ganó a Fuengirola y se proclamó campeón de Andalucía

El Nerja Patín Club logró el título de campeón de Andalucía sénior de hockey. Los malagueños, tras imponerse con claridad en el último partido de la liga regular al Fuengirola, confirmaron el gran nivel mostrado por el plantel durante toda la temporada. Los nerjeños firmaron una actuación sólida sobre la pista, dominando el partido y demostrando su capacidad ofensiva para cerrar el campeonato con una victoria contundente por el marcador de 9-3.

El resultado final, de una competición que organizó la Federación Andaluza de Patinaje, reflejó la superioridad del equipo, que supo aprovechar sus oportunidades y mantener el control del juego durante buena parte del partido. Este triunfo supone un importante logro para el club y para el deporte local de Nerja, consolidando el crecimiento del hockey en el municipio y el trabajo que el Nerja Patín Club viene desarrollando en los últimos años.

Tras conocerse el resultado el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y el concejal de Deportes, Marcelo Berutti, trasladaron su felicitación al equipo por este importante logro. Ambos destacaron el esfuerzo, el trabajo y el espíritu deportivo que han permitido al conjunto nerjeño alcanzar el título andaluz, subrayando además el papel que desempeñan los clubes deportivos locales en la promoción del deporte y en la formación de jóvenes deportistas.

Clasificación y jugadores

Con este campeonato, el Nerja Patín Club suma un nuevo éxito a su trayectoria y reafirma su posición como uno de los equipos destacados del hockey en Andalucía. En cuanto a la clasificación final el Nerja sumó 28 puntos tras ganar nueve partidos, empatar uno y cosechar solo dos derrotas. Los nerjeños lograron 79 goles, por los 55 que encajaron. Tras sus pasos finalizaron CP Irlandesas (23 puntos), HC Burguillos (13), CD Italicense (13), CD Claret (12), CP Fuengirola (10) y CP Irlandesas B (2).

La lista de jugadores que lograron el título la completan Diego Nicolás Calivar de Micheli, Emiliano Nicolás Gil Agüero, Gonzalo Ariel Gómez Rambaut, Crístian Gustavo Herrero Rodríguez, David Martín Laliena Gutiérrez, Pedro Lucas Robles López, Crístian Fernando y Diego Solano Póniz, Mauricio Daniel y Rubén Orlando Tivani Serrano y los almuñequeros Marcos José y Juan Pablo Pérez Figueroa.