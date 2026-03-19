Judelsa lleva la energía solar y la domótica a los hogares y empresas de Málaga

Instalador certificado de SolarEdge, Tesla Powerwall, Wallbox y Loxone, la empresa malagueña ofrece soluciones integrales de autoconsumo, puntos de recarga y automatización del hogar con profesionalidad, experiencia y eficacia.

Judelsa se consolida como referencia en la transición energética en Málaga al ofrecer un servicio integral que combina la instalación de placas solares en Málaga , puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de domótica en Málaga adaptados tanto a particulares como a empresas y comunidades de vecinos. Con más de 25 proyectos ejecutados en la provincia, la compañía responde a una demanda creciente de soluciones energéticas eficientes, sostenibles y conectadas.

Instaladores certificados de las marcas líderes del sector

Una de las principales fortalezas de Judelsa es su condición de instalador certificado por fabricantes reconocidos internacionalmente. La empresa trabaja con SolarEdge y SunPower en sistemas fotovoltaicos de alto rendimiento, con Victron Energy y TAB Baterías para soluciones de almacenamiento energético, y con Tesla Powerwall para baterías residenciales y comerciales de última generación. Esta acreditación garantiza a los clientes instalaciones realizadas según los estándares más exigentes del mercado y con acceso a garantías oficiales de cada fabricante.

Placas solares en Málaga para particulares, empresas y comunidades

La instalación de placas solares en Málaga es el servicio más demandado de Judelsa. La empresa diseña cada proyecto de forma personalizada, analizando el consumo del cliente, la orientación del inmueble y las posibilidades de acogerse a subvenciones y deducciones fiscales disponibles en Andalucía. Gracias al uso de tecnología de inversores inteligentes SolarEdge, los sistemas instalados permiten monitorizar en tiempo real la producción y el consumo, maximizando el ahorro desde el primer mes.

Puntos de recarga para vehículo eléctrico con tecnología Wallbox

Judelsa es instalador certificado Wallbox, una de las marcas de referencia en cargadores para vehículo eléctrico en España. La empresa instala puntos de recarga tanto en garajes privados como en flotas empresariales y parkings comunitarios, integrándolos con los sistemas de autoconsumo solar para que la carga del vehículo se realice con energía 100% renovable generada en el propio inmueble.

Domótica en Málaga sin obras con tecnología Loxone

A través de su alianza con Loxone, Judelsa ofrece soluciones de domótica en Málaga que permiten automatizar la iluminación, la climatización, los sistemas de seguridad y el consumo energético del hogar sin necesidad de realizar obras. La instalación es compatible con inmuebles ya construidos y se gestiona desde una única aplicación móvil, lo que convierte cualquier vivienda o local comercial en un espacio inteligente, eficiente y confortable.

Para más información sobre instalación de placas solares en Málaga, puntos de recarga o domótica en Málaga, el equipo de Judelsa está disponible para realizar una visita técnica y presupuesto sin compromiso.