Penitencia de lluvia en el Martes Santo con cofradías sin salir, otras refugiadas y alguna esperando en casa

El nuevo 'regalito' de la meteorología para la Semana Santa de Jerez 2025, tras la aciaga noche del lunes, tenía hora y esperanzas de que fuera el único escollo para salvar la jornada procesional del Martes Santo. Se sabía que sobre las seis de la tarde algo descargaría el cielo. Bondad y Misericordia, la primera que debía salir, comenzaba la tarde, allá por Juan XXIII, no queriendo arriesgarse. Primer 'no' a hacer estación en la Catedral en esas circunstancias. Casi a la misma hora, y no muy lejos, en Las Torres, Salvación tomaba la decisión de salir.

El chaparrón fue puntual y cogió a esta última cofradía, la del Perpetuo Socorro, al final de calle Lealas. La decisión estaba calculada en su plan de lluvia: refugio en La Victoria. A la misma hora ya estaba en la calle también la Clemencia de San Benito, que hizo lo mismo en la iglesia conventual de Santo Domingo, y a la que pronto se sumaría en el mismo templo de Cristina la Hermandad del Señor de la Salud de la parroquia de San Rafael. No había más en la calle en ese momento. Amor y Desconsuelo iban decidiendo retrasar su salida una hora.

Y a verlas venir mientras las calles se llenaban de paraguas porque, aunque no en la medida de una tarde de buen tiempo, era bastante la gente que buscaba cofradías. No apuraron la hora ni la Hermandad del Cristo del Amor ni la del Desconsuelo allá en San Mateo. Y decidieron anunciar que no salían. Y, paradojas de esas tardes en las que queremos hacerlo, pero la situación es la que es, casi a la vez anunciaban salir tanto la Salvación de su refugio de La Victoria como la Defensión desde su sede capuchina. Los primeros para volver a casa.

La Defensión estaba llamada, en ese momento, a ser la primera cofradía en Carrera Oficial y a la espera de comprobar qué hacían las dos hermandades refugiadas en Santo Domingo. También quedaba saber si la Hermandad del Desconsuelo, última en el camino común de las cofradías del Martes Santo, saldría o no. Mientras la Defensión entrada en Carrera Oficial por Aladro, San Rafael decidía regresar a casa colocándose detrás de la cofradía capuchina. Y la otra refugiada con la casa dominica, la Clemencia, decidía regresar a San Benito.

Eran las ocho y diez de una noche que caía ya sin agua y con una sola esperanza de estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral: la Defensión. El Martes Santo fue suyo, de la gente de Capuchinos.