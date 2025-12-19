San Antonio celebra su 75 aniversario con un gran sorteo

Elena Ruiz-Mateos, de Grupo La Rota con San Antonio, El Bucarito y Convocados Catering, con motivo del sorteo de su 75 aniversario

La emblemática empresa roteña San Antonio celebra su 75 aniversario por todo lo alto con el sorteo de una gran cesta de regalos valorada en 16.000 euros. El número ganador ha sido el 10.793, y la organización está deseando que aparezca el afortunado. Así lo ha contado Elena Ruiz-Mateos, una de las responsables del grupo familiar, en el programa "Mediodía COPE en la provincia de Cádiz", donde ha destacado la importancia de este evento como agradecimiento a la fidelidad de sus clientes.

Tres generaciones de historia

Durante la retransmisión del sorteo, Elena Ruiz-Mateos se ha mostrado visiblemente emocionada al recordar la larga trayectoria del negocio. "Es que 75 años, pues, supone mucho, son tres generaciones, mis abuelos, que ya no están, mis padres, que por suerte sí, y que hoy estaban aquí", ha explicado. Ruiz-Mateos ha expresado el "muchísimo orgullo" que siente por el legado familiar, reconociendo que sus abuelos y padres "son los que han llegado a lo que hoy somos". Aunque San Antonio es el origen, la familia ha diversificado el negocio con la creación de otras dos empresas, El Bucarito y Convocado Catherine.

San Antonio

Una siente muchísimo orgullo porque ellos, junto con mis abuelos, son los que han llegado a lo que hoy somos" Elena Ruiz-Mateos, Grupo La Rota ( San Antonio, El Bucarito y Convocados Catering)

Un premio para agradecer la fidelidad

El premio, valorado en 16.000 euros, incluye dos viajes, una moto, dos bicicletas, un patinete y un "sinfín de experiencias en Rota". Según Ruiz-Mateos, la iniciativa representa "todo este año de aniversario y de agradecimiento a Rota y a todos los municipios de alrededor que nos visitan". Además, ha señalado que el sorteo ha servido para que personas de otras partes de la provincia que no conocían el establecimiento se acercaran a por su papeleta, haciéndolos "parte de nosotros también".

Apoyo al comercio local

Un aspecto que Elena Ruiz-Mateos ha querido destacar es el compromiso del grupo con la economía de la zona. "Todos los premios los hemos comprado en el comercio local de Rota, y eso también quiero destacarlo, pues, porque al final nosotros somos comercio de Rota y no podíamos hacer otra cosa", ha afirmado con contundencia. Esta decisión subraya la importancia de que los negocios locales se apoyen mutuamente, una filosofía que, según ha comentado, ha tenido una gran acogida: "el pueblo se ha volcado y nosotros con ellos".

Todos los premios han sido comprados en el comercio local de Rota" Elena Ruiz-Mateos, Grupo La Rota, San Antonio, El Bucarito y Convocados Catering

El Grupo La Rota, compuesto por la cafetería y obrador San Antonio, los productos de ganadería propia de El Bucarito y el servicio de Convocados Catering, se consolida así no solo como un referente de productos de calidad, sino también como un motor para la comunidad local.