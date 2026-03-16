El álbum de la Semana Santa de Cádiz se renueva con 450 cromos y una app para coleccionistas

La empresa gaditana Hollycards ha presentado la nueva edición de su exitoso álbum de cromos de la Semana Santa de Cádiz, que estará disponible desde este viernes. Su creador, Javi Ayala, ha mostrado su satisfacción por el lanzamiento: “Contentísimo, al final, mi tierra es mi empresa, y lo uno todo, es mi Semana Santa”. La colección de este año se compone de 450 cromos “totalmente diferentes a los del año pasado”, con nuevas fotografías y secciones.

Novedades y valor histórico

El objetivo, según Ayala, es que la colección se convierta en “una enciclopedia de nuestra Semana Santa”. Para ello, esta edición incorpora una sección especial con una carta de cada cofradía que recoge momentos históricos de la hermandad, con fotografías que van desde las muy antiguas a las más recientes. “Vemos momentos especiales de cada cofradía y la evolución de nuestra Semana Santa”, ha explicado el creador, destacando el valor añadido que estos documentos aportan al álbum.

El proyecto cuenta, un año más, con la “colaboración absoluta” del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz y de las propias hermandades. Gracias a un acuerdo de distribución, el álbum no solo se vende en la provincia, sino que se difunde “por toda España”, llevando la Semana Santa gaditana a nuevos públicos.

EStampitapp: la app para el intercambio

Una de las grandes novedades es la aplicación móvil Estampitapp, diseñada para modernizar el intercambio de cromos. La app permite a los coleccionistas llevar un control digital de sus cromos y encontrar a otras personas con las que realizar intercambios. “Te facilitamos que te aparezca cuántas te faltan de las que tiene otra persona repetida, y viceversa”, ha detallado Ayala. La aplicación incluye un chat para que los usuarios puedan quedar y completar su colección más fácilmente.

Queremos que todo el mundo la acabe, creo que es la finalidad de esto" Javi Ayala

La filosofía detrás de esta herramienta es clara: “Nosotros queremos que todo el mundo la acabe, creo que que es la finalidad de esto”. Aunque se seguirán organizando quedadas presenciales, la app resuelve el problema para los aficionados de fuera de Cádiz, como los que coleccionan el álbum en Madrid, que ahora pueden contactar con gente cerca de su casa para realizar intercambios.

Respaldo institucional a la 'Marca Cádiz'

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mostrado su respaldo al proyecto, que ha definido como un ejemplo de 'Marca Cádiz'. García ha felicitado a la empresa por un doble motivo: dar visibilidad a la Semana Santa y, de forma destacada, por la generación de actividad económica y empleo en la ciudad. El alcalde también se ha comprometido a intentar completar la colección este año.

Cuando las cosas se hacen con conocimiento, con trabajo y con corazón, la ciudad te responde" Bruno García

El alcalde ha asegurado que el éxito de la iniciativa responde a una forma de trabajar: “Cuando las cosas se hacen con conocimiento, con trabajo y con corazón, la ciudad te responde”. Unas palabras que Javi Ayala ha recibido con emoción: “Que el alcalde hable así de mí, pues, como gaditano, no sé, creo que pocas cosas mejores pueden pasar en esta vida”.