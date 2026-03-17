Un militar español en la OTAN desvela el origen africano de la Guerra Civil

El historiador y divulgador Joaquín Rivera Chamorro presenta su nuevo libro, "La guerra civil que vino de África", en el Ateneo de Málaga. Rivera, quien actualmente es comandante de Ingenieros del Ejército español destinado en el cuartel general de la OTAN en Nápoles, profundiza en una obra que explora los orígenes del conflicto español, rastreando sus raíces hasta las campañas militares en el norte de África.

El porqué del alzamiento

El libro no se centra en la contienda en sí, sino en el periodo previo y en la formación de los militares que combatieron en ambos bandos. La investigación de Rivera ahonda en el origen de estos soldados, qué estudiaban y, sobre todo, qué hicieron durante los 17 años de las guerras de Marruecos (1909-1927). Según el autor, es un aspecto clave, ya que la mayoría de ellos habían combatido allí.

Rivera se pregunta cómo generales que lo tenían casi todo, como Franco, Godet o Mola, decidieron arriesgar sus posiciones para sublevarse. El autor explica que "es muy fácil hacer hoy discursos desde la lejanía de la historia y hablar de buenos y malos", pero su objetivo es comprender la mentalidad de una época en la que estos militares actuaron.

Ellos tienen la sensación de que tienen que salvar a su país, esa es su mentalidad"

Libro sobre la guerra de África

En su análisis, el historiador explica que estos altos mandos "tienen la sensación de que tienen que salvar a su país, esa es su mentalidad". Para entender esa arriesgada decisión, que a algunos les costó la vida, Rivera considera fundamental retroceder al pasado y comprender el contexto de los años 30, con el auge de nuevas ideologías y la percepción de que "la democracia liberal estaba superada".

África, una escuela para todos

El autor subraya que el protectorado no solo forjó a los generales del bando nacional, conocidos como 'africanistas', sino también a milicianos del bando republicano. Cita ejemplos como Juan Modesto Guillotto, que sirvió en Regulares, o Valentín González, 'el Campesino', que estuvo en La Legión. Ellos mismos se encargaron después de instruir a otros milicianos sin formación militar.

África es la escuela de todos, la escuela del soldado, la escuela del suboficial, del oficial y, por supuesto, de los generales"

Autor el libro

Esta experiencia compartida es la que da título al libro. "África es la escuela de todos, la escuela del soldado, la escuela del suboficial, del oficial y, por supuesto, de los generales", afirma Rivera. De allí vinieron "las técnicas, tácticas y procedimientos que se llevaron a cabo, sobre todo en los primeros 6 meses de la guerra", como la guerra de columnas, que tiene su raíz en Marruecos.

Un pasado ensombrecido por el conflicto

Joaquín Rivera lamenta que la Guerra Civil sea "el evento histórico por excelencia del siglo XX en nuestro país" y que, por ello, "ensombreció todo lo que había pasado antes". Señala que muchos jóvenes desconocen hoy que España tuvo un protectorado en Marruecos o que hubo 17 años de guerra allí, un origen que su libro busca rescatar del olvido.

Pese a su intenso trabajo en el mando sur de la OTAN, donde se gestionan las operaciones del Mediterráneo y el flanco sureste de la Alianza, Rivera ha encontrado tiempo para la divulgación histórica. Su canal de YouTube sobre historia contemporánea de España fue el que llamó la atención de la editorial La Esfera de los Libros, que le propuso escribir esta obra.