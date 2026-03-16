Cartel de lujo y jornada nocturna en el próximo Godó

Cuando falta un mes para que se inicie la edición 73 del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 11 al 19 de abril, el torneo ha facilitado una lista de jugadores con cuatro tenistas dentro de los 10 primeros y ocho entre los 20 primeros del circuito ATP. Un año más Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, encabeza la relación de jugadores que participarán en el torneo barcelonés. El tenista murciano buscará su tercer Godó después de ganar las ediciones del 20222 y 2023. El año pasado cayó en la final ante Holge Rune al sufrir una lesión muscular. Precisamente una rotura en el tendón de Aquiles va a privar al tenista noruego de defender el título.

Además de Alcaraz, estarán en el cuadro el italiano Lorenzo Musetti (5), el australiano Alex de Minaur (6) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8). También destaca la presencia de Casper Ruud (12) y ganador del Godó 2024, los rusos Karen Khachanov (15) y Andrey Rublev (16) y el español Alejandro Davidovich (17).

El director del torneo, Tomy Robredo, en su estreno en el cargo, ha destacado la calidad del cartel que ha reunido el torneo barcelonés: "Para nosotros es un lujo tener a Carlos (Alcaraz) aquí una vez más. Es el mejor del mundo y además esta jugando espectacular esta temporada. Y también a Ruud, ganador de 2024, o a De Miñaur, un gran luchador que siempre da espectáculo", ha dicho el ex tenista que ha anunciado que el prometedor tenista madrileño Rafa Jódar, de 19 años, ha recibido una invitación para participar sobre la tierra batida del RCT Barcelona.

Jornada nocturna

La principal novedad para esta edición es la celebración, por primera vez en la larga historia del torneo de una jornada nocturna que tendrá lugar el jueves 16 sobre las 19.30 horas y que obligará al torneo a utilizar luz artificial. Si Alcaraz llega a esa ronda será el protagonista de estrenar esta modificación en el cuadro: "Como torneo podemos elegir horarios, introducir cambios porque queremos crecer. Lo que queremos es poner un partido estelar y potente y alargar la jornada para que más aficionados puedan venir y disfrutar del tenis. Por ejemplo hay muchos aficionados que trabajan hasta las seis o las siete y no pueden ver el partido de jugadores importantes, de esta forma les damos la opción para que puedan hacerlo", ha dicho.

Por su parte, el director general del Godó, Xavi Pujol, ha recordado que el abierto barcelonés, que registró en su última edición un aumento en ingresos del 8%, tiene que seguir "obligatoriamente" creciendo durante los próximos años.

Y es que las nuevas reglas que rigen el circuito ATP establecen que los torneos deberán repartir, al 50% con los tenistas, los beneficios que excedan del 'prize money', el dinero que reparten en premios y que en el caso del Godó asciende a 2,95 millones de euros.

La semana previa se estrenará la 'Fan Week', que incluye como novedades un torneo sub-21 y un enfrentamiento España-Francia entre estrellas del reciente pasado.