Cruz Roja atiende a más de 31.600 personas en Almería y alerta sobre las "emergencias cotidianas"

Cruz Roja ha presentado su Memoria de Actividad 2025 en Almería, un año en el que ha atendido a más de 31.600 personas en situación de vulnerabilidad. La organización ha realizado 126.452 intervenciones y ha ofrecido más de 238.000 respuestas a través de sus programas contra la exclusión social, la soledad no deseada y el desempleo. El presidente provincial, Antonio Alastrué, ha destacado que esta labor es posible gracias a una red de más de 2.200 personas voluntarias y casi 12.000 socios y empresas.

Durante la presentación, Alastrué ha recordado que muchas de las situaciones que afrontan los atendidos son verdaderas emergencias cotidianas. "Para muchas personas, no tener recursos puede sentirse como una guerra, la soledad no deseada como un huracán o la falta de un empleo digno como un terremoto que sacude la vida. En Cruz Roja estamos para responder tanto a las grandes catástrofes como a las del día a día", ha señalado.

La exclusión social, el principal reto

La inclusión social sigue siendo el eje central de la acción de Cruz Roja, con 17.497 personas que han recibido apoyo en esta área durante 2025. Según los datos de la entidad, el 90,8 % de las familias atendidas vive en situación de pobreza o exclusión, lo que refleja una vulnerabilidad persistente. "Cada número representa un hogar con dificultades reales. Nuestro objetivo es acompañar a estas personas de manera integral y sostenida", ha comentado Antonio Alastrué.

El coordinador provincial, Francisco Vicente, ha añadido que estos datos permiten "orientar los recursos donde más se necesitan y diseñar programas que respondan a las necesidades específicas de cada colectivo, especialmente en municipios pequeños donde el acceso a servicios es más limitado".

La creciente realidad de la soledad no deseada

La soledad no deseada se ha consolidado como un desafío social importante, afectando principalmente a personas mayores. En 2025, 2.874 personas mayores han recibido apoyo de Cruz Roja en Almería, siendo el 77 % de ellas mujeres, muchas residentes en zonas rurales. Una de las iniciativas destacadas es 'Voces en Red', que ha permitido instalar 267 asistentes de voz en hogares para facilitar la comunicación.

El empleo como motor de inclusión

El Plan de Empleo de Cruz Roja ha apoyado a 5.745 personas en 2025 a través de orientación, formación y prácticas. De ellas, 982 han accedido a un empleo, lo que supone una tasa de inserción del 61 % gracias a la colaboración de 371 empresas. "El empleo no solo garantiza ingresos, también dignifica y empodera a quienes lo consiguen", ha explicado Alastrué, destacando el trabajo con mujeres en zonas rurales.

El empleo no solo garantiza ingresos, también dignifica y empodera a quienes lo consiguen" Antonio Alastrué Presidente de Cruz Roja en Almería

Por otro lado, la vulnerabilidad sigue teniendo rostro de mujer, ya que representan el 60 % de los participantes en programas de empleo y el 77 % de las personas mayores atendidas. Ante este escenario, el compromiso de la organización para 2026 es claro: "Ante cualquier crisis, lo verdaderamente importante es no dejar a nadie atrás. Ese seguirá siendo nuestro compromiso Por Humanidad", ha concluido el presidente provincial.