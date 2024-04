Cedrún lo tiene claro: "El Cádiz no puede bajar, tiene que pelear hasta el final"

Andoni Cedrún sufre con el Cádiz en la distancia. Fue portero del conjunto gaditano y por ello no pierde el hilo de lo que una temporada "muy complicada" para el cuadro cadista. "El Cádiz no domina las áreas y le está costando mucho tanto cerrar la portería como marcar goles. Además le falta carácter, no le veo esa garra y eso es algo que los jugadores tienen que imprimir este domingo. O ganas, o bajas a Segunda División, no hay más. Está siendo una temporada muy complicada y hay que sacarla adelante con las posibilidades que se están presentando".

Cedrún recuerda que "el Mallorca es un equipo muy bien trabajado, que sabe lo que tiene que hacer. Para ganar a un rival como el Mallorca tienes que dar un plus de energía".

El que fuera portero cadista destaca que "hay que pelear hasta el final. Hay que morir con las botas puestas, el Cádiz no puede bajar. La situación es límite, está claro que si ganas al Mallorca luego hay que seguir pero ahora mismo la victoria es totalmente fundamental. Hay que demostrar carácter, personalidad y dar todo lo que llevas dentro para sacar el choque adelante. El equipo no puede bajar la guardia nunca porque la afición le va a llevar en volandas seguro".

Cedrún tiene claro que "al Cádiz o lo matas o te mata, así que hay que pensar que esto se puede conseguir tal y como se ha logrado en temporadas anteriores y en la propia historia del equipo", recuerda.