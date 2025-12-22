Roban el Sagrario de la capilla del Hospital del Rosell en Cartagena

La capilla del Hospital del Rosell de Cartagena ha sufrido el robo de su Sagrario, un suceso que ha causado una profunda conmoción en la comunidad. Los hechos han sido confirmados y denunciados a través de las redes sociales por el coordinador de capellanes del centro hospitalario, Lázaro Gomáriz.

Según las primeras informaciones, los autores del robo forzaron la puerta de la capilla para poder acceder a su interior. Una vez dentro, sustrajeron el Sagrario, que se encontraba ubicado sobre un pedestal de mármol anclado a la pared, lo que evidencia la planificación de los asaltantes.

Acto de desagravio

Como respuesta a la profanación, se ha organizado un acto de desagravio que tendrá lugar esta misma tarde a las cinco en la propia capilla del hospital. La convocatoria busca reunir a los fieles en un gesto de reparación y oración comunitaria tras el lamentable suceso.

La capilla del Rosell es un punto de referencia espiritual fundamental para el hospital, donde los capellanes ofrecen asistencia espiritual y consuelo a los enfermos y a sus familiares de manera casi ininterrumpida. Actualmente, las autoridades investigan el robo para identificar a los culpables y recuperar la pieza sagrada.