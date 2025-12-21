Adrián Colunga define la nueva identidad del Real Murcia: "Es un equipo con hambre"

El Real Murcia ha cerrado el año con una importante victoria por 3-1 frente al CE Europa, un resultado que le permite escalar hasta la cuarta posición de la tabla. Su entrenador, Adrián Colunga, ha analizado en rueda de prensa un partido que ha calificado como "nada fácil" ante un rival que llegaba al encuentro como segundo clasificado.

Colunga ha destacado la capacidad de reacción de sus jugadores, asegurando no tener "ninguna duda" de que el equipo respondería con trabajo. Para el técnico, la clave reside en la fortaleza mental tras un tropiezo: "Es muy importante cómo te levantas ante una derrota". El trabajo de la plantilla, según sus palabras, "fue sensacional".

Sacrificio colectivo ante la fatiga

El entrenador ha admitido que el equipo llegaba con "mucha carga de minutos", lo que provocó que se les notara "físicamente pesados", especialmente al final de la primera parte. A pesar del "bajón físico", ha elogiado el compromiso de la plantilla, personificando en el "partido tremendo" de Cain, quien "ha estado hasta el último segundo trabajando a nivel defensivo".

Además, ha subrayado la solidez en la "defensa de área" y el buen hacer de los pivotes en los ajustes. También ha tenido palabras de reconocimiento para Sergio, del que ha dicho que "ha acabado el partido con muy buenas sensaciones a nivel defensivo". La nota anecdótica la puso un jugador que acabó con la "nariz tocada", aunque Colunga bromeó: "esperemos que ahora en navidades coma turrón y llegue perfecto".

La fuerza del bloque

Colunga ha insistido en que la gran fortaleza del equipo es el colectivo, donde las ayudas son constantes. "Hay un momento en el que incluso Benito pierde la posición, viene Cain a solucionarlo, sale otro jugador, se coloca otro. Eso es un equipo", ha explicado. Desde su llegada, asegura que la predisposición de todos "fue fantástica" y que es "muy fácil entrenarles porque todo el mundo está enchufado".

El nivel de un equipo es mucho de los jugadores que no juegan" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

En este sentido, ha compartido una de sus máximas para construir un grupo sólido y competitivo. "Yo siempre digo que un equipo, el nivel de un equipo es mucho de los jugadores que no juegan, de los que no están participando, y la verdad que todo el mundo está enchufado, y esa es la clave", ha afirmado.

Lo difícil de ganar es volver a ganar el partido siguiente y saber sufrir" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

La mentalidad es otro de los pilares que el técnico quiere asentar, con el objetivo de "construir un equipo que se vea capaz de ganar todos los partidos". Ha recordado el buen papel ante rivales de entidad como el Betis y ha sentenciado que el camino es el trabajo. "Lo difícil de ganar es volver a ganar el partido siguiente y saber sufrir", ha manifestado.

Cantera y afición

El entrenador también ha tenido palabras para la cantera, felicitando a Meca por sus cuatro goles en el filial y recordando que ya lo hizo debutar en Sabadell. "Es un excelente jugador, un chaval joven que tiene que ir mejorando cada día", ha señalado, dejando claro que cuenta con los jóvenes que puedan sumar. También ha valorado el "apoyo brutal" de la afición en casa, un factor que considera "súper importante".

Finalmente, Colunga ha confirmado que la plantilla disfrutará de unas merecidas vacaciones hasta el lunes 29 de diciembre, fecha en la que volverán al trabajo para preparar el próximo desafío. El objetivo es claro: "Yo espero que vengan con hambre, con el hambre que están demostrando, estirarlo en el tiempo e ir a ganar todos los partidos".