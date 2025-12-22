Lorca estrena nueva escuela infantil pública y gratuita en el barrio de San Antonio

La nueva escuela infantil de Lorca, ubicada en el barrio de San Antonio, abrirá sus puertas el próximo 7 de enero. El centro, que ha supuesto una inversión pública de 1,4 millones de euros, dispondrá de seis aulas para acoger a 82 niños de entre cero y tres años, reforzando así la red de servicios educativos del municipio.

Apuesta por la educación y la conciliación

La concejala de Educación, Rosa Medina, ha explicado que el Gobierno regional ya ha aprobado el decreto que autoriza su apertura. Medina ha subrayado que “la apertura de esta nueva escuela infantil supone un paso firme en nuestra apuesta por la educación pública, la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades”.

El objetivo, según ha añadido la concejala, es que “ninguna familia que lo necesite quede sin acceso a esta nueva escuela, atendiendo la demanda en cualquier momento”. Con esta, ya son tres las escuelas infantiles públicas en el municipio, junto a las de La Paca y La Hoya.

Un edificio referente y de calidad

El nuevo centro se ha construido sobre una parcela municipal de 2.000 metros cuadrados y cuenta con seis aulas, aseos y comedor. Para Medina, “el edificio educativo es un salto de calidad en la atención a los más pequeños, con espacios amplios, luminosos y totalmente adaptados, lo que lo convierte en un referente en la educación infantil”. La empresa que gestionará el servicio ya ha iniciado el proceso de matrícula.

El edificio educativo es un salto de calidad en la atención a los más pequeños, con espacios amplios, luminosos y totalmente adaptados" Rosa Medina Concejala de Educación y Desarrollo Local

Gratuidad garantizada hasta 2026

La financiación del proyecto ha combinado 1,2 millones de euros del Gobierno regional, procedentes de una subvención europea del Programa de Cooperación Territorial, con 250.000 euros de aportación municipal. Aunque los fondos europeos finalizan en febrero, la Comunidad Autónoma ha comprometido más de 6,2 millones de euros de fondos propios para mantener la gratuidad de las plazas.

Para ello, se habilitará una subvención directa a los ayuntamientos. En el caso de Lorca, recibirá más de 500.000 euros para sufragar los gastos de sus tres escuelas infantiles municipales. De esta forma, la Consejería de Educación ha garantizado que la enseñanza en la nueva escuela de San Antonio será pública y gratuita hasta, como mínimo, diciembre de 2026.