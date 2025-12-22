Un golazo de Sinan Bakis en el minuto 92 permite al Real Zaragoza salvar un punto más que merecido en Burgos (1-1)

El Real Zaragoza salvó un punto este domingo en Burgos gracias a un golazo desde fuera del área de Sinan Bakis que entró por la escuadra en el minuto 92, lo que hace que el equipo de Sellés termine el año manteniendo la distancia de cuatro puntos con la permanencia. Aunque, realmente, el conjunto aragonés, que volvió a jugar un buen encuentro fuera de casa, mereció marcar mucho antes e incluso haberse llevado la victoria, ya que envió tres balones a los palos.

En un partido lleno de alternativas y ocasiones, el cuadro zaragocista estaba siendo demasiado castigado por su falta de fortuna, ante un equipo burgalés que, por el contrario, estaba rentabilizando al máximo su efectividad con un gol de David González en el tramo final de la primera parte. Pero el Real Zaragoza encontró el premio a su insistencia con un espectacular y sorprendente disparo de Bakis en el descuento. El germano turco, renacido como el ave fénix, ya ha dado cuatro puntos con los dos goles que lleva marcados en los descuentos de Éibar y Burgos.

El Burgos salió con ambición y avisó pronto, intentando adueñarse del balón, buscando tener el control de la posesión, mientras el Real Zaragoza se mostraba bien plantado sobre el césped, cerrando espacios y aumentando progresivamente la presión para dificultar la salida burgalesa.

Pasado el ecuador del primer acto llegó la respuesta visitante. Fue en el minuto 22, Kodro recibió en la frontal, se perfiló con rapidez y armó un disparo potente que rechazó Cantero en una gran intervención..

Un minuto después, el Zaragoza volvió a rozar el gol, en la segunda jugada de un saque de esquina, Tasende puso un centro muy peligroso al segundo palo que Soberón no llegó por muy poco.

Pero la ocasión más clara del primer tiempo llegó en el minuto 32 en un error en la salida del Burgos que permitió a Soberón armar un potente disparo desde la frontal que Cantero no logró blocar, dejando el balón muerto en el área. Valery recogió el rechace, pero envió el esférico a la cruceta. Era el primero de los tres palos del Real Zaragoza en el partido.

En el minuto 37, en una rápida jugada por banda izquierda, el Burgos filtró un balón para Florian, que sirvió un pase atrás preciso a David González que apareció desde segunda línea y remató de primeras al palo corto, logrando adelantar a los locales. Era injusto, porque los méritos los había hecho el equipo visitante.

El segundo tiempo comenzó con una clara ocasión para el Burgos, en un error en la salida del Real Zaragoza permitió a Fer Niño recibir dentro del área, el delantero realizó un gran control, se perfiló y buscó el palo largo con un disparo ajustado que se marchó fuera por muy poco.

El Real Zaragoza respondió a balón parado y volvió a encontrarse con la mala fortuna, en un saque de esquina, Juan Sebastián logró rematar dentro del área, pero su cabezazo se estrelló nuevamente en la madera.

El partido ganó ritmo y alternativas, el Burgos volvió a avisar con una buena llegada por banda izquierda que terminó con un disparo de Íñigo Córdoba, obligando a Andrada a intervenir con una parada segura para mantener con vida a los suyos.

La sensación de infortunio acompañó al equipo aragonés durante toda la segunda parte, pues Soberón, en una clarísima oportunidad, remató en semifallo de nuevo a la madera. Ya era el tercer poste.

Cuando el partido se encaminaba hacia la victoria local, el Real Zaragoza encontró el premio en el tiempo añadido. Fue Bakis el que recibió el balón cerca de la esquina del área, controló con dificultad y sacó un latigazo al primer palo que se coló por la escuadra, firmando un golazo que estableció un empate tan tardío como merecido.

Burgos CF 1: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego, Florian; David González (Saúl del Cerro m.85), Marcelo, Morante, Íñigo Córdoba (Mario González m.73); Fer Niño (Mollejo m.73), Curro (Fermin m.85)

Real Zaragoza 1: Andrada; Juan Sebastián, Insua, Tachi (Saidu m.85), Tasende; Guti, Keidi Bare, Valery (Sebas Moyano m.78), Soberón (Bakis m.85); Kodro (Dani Gómez m.65), Cuenca (Toni Moya m.65).

Goles: 1-0 M.37: David González. 1-1 M.90+2: Bakis

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó por los locales a Fer Niño (min 42) y por los visitantes a Tachi (m.44), Andrada (m.64), Insua (m.71).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9234 espectadores. De ellos, cerca de 500 zaragocistas.