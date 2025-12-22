Aragón vuelve a tentar a la suerte en el Sorteo de Lotería de Navidad: el Gordo ha tocado en 21 ocasiones

Los aragoneses se han gastado de media unos 102 euros en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad frente a los 76 de media nacional. En nuestra comunidad se han consignado este año 137 millones de euros en lotería, es decir, los billetes que se han puesto a la venta. En Zaragoza han sido 90 millones de euros, en Huesca se han consignado casi 30 y 17 en Teruel. En 2024 se vendieron en Aragón 127 millones de euros en décimos de lotería, un 4 por ciento más que en 2023.

EN ARAGON HA CAIDO EL GORDO EN 21 OCASIONES

La nuestra es una comunidad en la que ha caído el Gordo en veintiuna ocasiones, aunque en algunas de ellas muy de pasada. La más importante fue en 2011 en la localidad oscense de Grañén, donde se vendió íntegramente el gordo, el 58.268. En 1992 una peña de Calatayud, en Zaragoza, repartió 15.000 millones de las antiguas pesetas del primer premio, el 31.466. En 2018 el gordo, el 03.347 volvió a Huesca donde dejó 120 millones de euros.

Y en Teruel en 2023 el primer premio repartió 4 millones de euros en la capital y 400.00 en la localidad de Andorra. En general, en Zaragoza ha caído el 'gordo' en 14 ocasiones, 4 en Teruel y 3 en Huesca.

REPARTO DE PREMIOS

El Gordo está premiado con cuatro millones de euros la serie, es decir que le corresponderían 400.000 euros al décimo. El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros la serie y el tercero con 500.000. Hay dos cuartos con 200.000 euros la serie y ocho quintos con 60.000 euros la serie, mientras que se cantan 1.794 pedreas con 1.000 euros la serie.

En total se repartirán 2.702 millones en premios. El sorteo se celebrará en el Teatro Real. Comenzará a las 9.00 y su duración aproximada es de 4 horas, dependiendo de cuando salgan los premios.

CURIOSIDADES SOBRE LOS NÚMEROS DE LA LOTERIA

El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Además, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 24 y 22 veces, respectivamente, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo navideño 21 veces.

Así, de los 214 sorteos de Navidad celebrados hasta la fecha, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

Según los datos de Loterías, en 1832, la emisión fue de 12.000 números y fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del 4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000. En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía y en 1938 se celebraron dos sorteos el 22 de diciembre: uno en Barcelona y otro en Burgos.

Se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Además, han sido correlativos el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453. No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88. En cuatro ocasiones el "Gordo" ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

LAS CIFRAS FINALES

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Por otro lado, las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido la 85, siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005); la 57, seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932); la 64, cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987); y la 65, cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008).

La 75 se ha repetido en cinco ocasiones en los años 1825, 1835, 1843, 1869 y 1962 y la 90, cinco veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022).

La 97, cinco veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020); la 15, cuatro veces (1866, 1897, 1899 y 1982); la 40, cuatro veces (1956, 1978, 2000 y 2015); la 58, cuatro veces (1881, 1896, 1987 y 2012); y la 95, cuatro veces (1886, 1994, 1995 y 2001).

Nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

En 1812 el precio del billete fue de 40 reales y el 'Gordo' de 8.000 pesos fuertes.